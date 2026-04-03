Nuevos detalles salieron a la luz sobre el último viaje de la familia que murió en el trágico accidente registrado en el peaje de Casablanca, en la vía entre Zipaquirá y Ubaté, en plena Semana Santa.

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(Vea también: Sale a la luz gesto que tuvo conductor de tractomula antes de fatal accidente en Zipaquirá)

De acuerdo con El Tiempo, las víctimas se desplazaban desde la madrugada con destino a una finca familiar en el corregimiento de Vado Real, en el municipio de Suaita, desde una vivienda ubicada en el barrio Quiroga, en el sur de Bogotá.

En el recorrido que hacía parte de un plan para compartir durante los días festivos. Sin embargo, el trayecto se vio interrumpido por el choque múltiple causado por una tractomula que, al parecer, se quedó sin frenos.

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Según relataron familiares, el contacto con los ocupantes del vehículo se perdió minutos antes del accidente, lo que inicialmente provocó preocupación al no poder comunicarse con ellos.

Las víctimas fueron identificadas como Fredy León Niño, quien conducía el automóvil; Luz Amanda Pereira Garcés, su esposa; Rosalba Garcés Ríos, su suegra; Adelaida Pereira Garcés, su cuñada; y su hijo Juan Pablo.

¿Qué pasó antes del último viaje de familia que murió en accidente en Zipaquirá?

Según el testimonio que una allegada de las víctimas dio a El Tiempo, la familia inició su recorrido hacia las 4:05 a. m., del miércoles 1 de abril, con destino a la mencionada finca en Santander.

Aunque tenían previsto salir alrededor de las 4:00 a. m., la preparación del viaje tomó unos minutos más de lo esperado, ya que también debían organizar a sus dos mascotas que los acompañaban, por lo que, según el relato, se les hizo tarde.

Esa breve demora hizo que partieran unos minutos después de lo planeado. En ese momento, consideraron que el retraso no tendría mayor impacto en el trayecto, pues su objetivo era llegar hacia las 10:00 de la mañana a Suaita.

“Los siete partieron de una vivienda ubicada en el barrio Quiroga, en el sur de Bogotá, en el Renault Logan de color vinotinto, con rumbo al corregimiento de Vado Real, en el municipio de Suaita, a media hora del centro del pueblo”, indicó la testigo al rotativo.

Minutos después de iniciar su recorrido, la tragedia se desató cuando, hacia las 5:37 de la madrugada, un camión cisterna que descendía sin control desde el municipio de Tausa irrumpió en el peaje de Casablanca.

El vehículo impactó la infraestructura y continuó su trayectoria por el carril donde se encontraba la familia, arrollando varios automotores sin dar margen de reacción. La fuerza del choque hizo imposible cualquier intento de escape o auxilio inmediato.

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