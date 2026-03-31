El caso de una joven cajera que falleció luego de consumir un chocolate en un peaje en México sigue provocando conmoción, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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La víctima, identificada como Kathya Josselyn Bartolo Luis, de 26 años, trabajaba en una caseta de cobro cuando recibió dos barras de chocolate por parte de un conductor.

Minutos después de ingerir una de ellas, comenzó a presentar síntomas graves como dolor en el pecho, malestar estomacal y aceleración del ritmo cardíaco, lo que evidenció un rápido deterioro físico.

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Ante la gravedad de la situación, sus compañeros solicitaron ayuda y la joven fue trasladada a un centro asistencial. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció poco después de su ingreso, en medio de un cuadro de emergencia crítica.

¿Qué le causó la muerte a la cajera que comió chocolates en México?

De acuerdo con información difundida por Blu Radio, la causa de la muerte estaría relacionada con un derrame cerebral asociado a una posible intoxicación severa. No obstante, las autoridades continúan con estudios forenses para confirmar si se trata de un caso de envenenamiento.

En este sentido, los investigadores incautaron la segunda barra de chocolate para someterla a análisis especializados. Además, buscan identificar al conductor que entregó el producto, con el fin de establecer si existe alguna relación con el caso y esclarecer las circunstancias de este hecho.

El episodio despertó preocupación sobre los riesgos de recibir alimentos de desconocidos, especialmente en entornos laborales expuestos al público. Mientras avanzan las indagaciones, familiares y compañeros esperan respuestas que permitan entender lo sucedido en este caso que sigue rodeado de interrogantes y alerta sobre riesgos potenciales.

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