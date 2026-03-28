Este sábado, 28 de marzo, se presentó oficialmente el remodelado e histórico Estadio Azteca, el cual contó con cambios de sillas, mejoras en la cancha y mucho más, y que es muy importante porque será, por tercera vez en la historia, sede de la inauguración del Mundial.

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Así quedó el nuevo escenario deportivo:

Sin embargo, más allá de que había un partidazo para inaugurar este encuentro (México vs. Portugal, sin Cristiano Ronaldo), hubo una situación antes del inicio del juego que opacó toda la fiesta que había.

Cuando ya estaban entrando los hinchas, hubo un hecho que alertó a las autoridades, ya que un aficionado cayó desde una de las graderías y falleció a causa del impacto.

En la primera información se conoció que el hombre estaba bajo los efectos del alcohol, se ubicó mal y cayó el vacío, pero eso tuvo todo un trasfondo detrás.

Según confirmó el periodista Carlos Jiménez, quien sigue de cerca toda la información de muertes y crímenes en México, el hombre que falleció fue identificado como Adrián Gómez, de 26 años de edad, quien sí estaba alicorado, tenía que ir al baño y, en vez de bajar por la rampa porque estaba muy lejos, decidió montarse a un muro del cual se resbaló y cayó de una altura de 14 metros.

AFICIONADO EBRIO se MATA en el ESTADIO AZTECA

Un aficionado q acudió al juego de @miseleccionmx vs @selecaoportugal, y q estaba en la zona de palcos, intentó bajar del 2º al 1er nivel por la parte externa, pero cayó y se mató.@SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX ya trabajan en el punto. pic.twitter.com/zvyy8uUy6t — Carlos Jiménez (@c4jimenez) March 29, 2026

Esta es una situación que alertó a las autoridades y a la logística pensando en el Mundial, ya que se espera una gran cantidad de aficionados, mucho licor a las afueras del estadio y por eso es que el control debe ser mayor para evitar desastres como este.

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Lo cierto es que esta no era la forma en la que los mexicanos querían estrenar su estadio, pero igual el espectáculo deportivo se llevó a cabo y no defraudó porque hubo una gran cantidad de hinchas en las graderías del remodelado Estadio Azteca.

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