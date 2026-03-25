Un jurado en el estado de Nuevo México determinó que la empresa Meta es responsable de poner en riesgo a menores de edad en sus plataformas digitales. El fallo se produjo tras un juicio que se extendió por seis semanas y en el que se evaluaron las prácticas de la compañía frente a la protección de niños y adolescentes en redes sociales.

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El proceso judicial se centró en el papel de aplicaciones como Facebook, Instagram y WhatsApp, todas propiedad de Meta. Según la acusación, la empresa no habría tomado las medidas suficientes para evitar que menores fueran expuestos a situaciones de abuso o incluso redes de trata de personas.

Como resultado del veredicto, el jurado ordenó a la compañía pagar 375 millones de dólares en daños y perjuicios, una cifra menor a la solicitada inicialmente por el estado. Aun así, la decisión marca un precedente importante, ya que es uno de los primeros casos en Estados Unidos en los que un jurado se pronuncia sobre la responsabilidad de plataformas digitales en la seguridad infantil.

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Desde la compañía, un vocero aseguró que no están de acuerdo con la decisión y confirmó que apelarán el fallo. La empresa también defendió su gestión, señalando que trabaja constantemente para detectar y eliminar contenido dañino, aunque reconoció que se trata de un desafío complejo por la magnitud de sus plataformas.

¿Por qué sancionaron a Meta en México?

El caso fue impulsado por el fiscal general Raúl Torrez, quien calificó la decisión como una “victoria histórica” para las familias. Durante el juicio, la Fiscalía argumentó que los algoritmos de Meta habrían facilitado el contacto entre adultos y menores, además de cuestionar que la empresa no reveló completamente los riesgos detectados internamente.

El proceso aún no termina. Está previsto que en mayo se desarrolle una segunda fase en la que se analizarán posibles sanciones adicionales y cambios obligatorios en las plataformas. Este caso, junto con otros procesos similares en Estados Unidos, podría abrir la puerta a nuevas demandas y regulaciones más estrictas para las grandes tecnológicas.

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