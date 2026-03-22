La tensión entre Estados Unidos e Irán alcanzó uno de sus puntos más críticos en las últimas horas, luego de que ambos países intercambiaran amenazas directas que podrían tener consecuencias globales.

Sigue a PULZO en Discover

El foco del conflicto es el estratégico estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo.

(Vea también: Renuncia explosiva en EE.UU.: exjefe antiterrorista denuncia lobby israelí y advierte del riesgo de guerra con Irán)

De acuerdo con reportes de medios internacionales como The Guardian, Teherán advirtió que podría cerrar completamente este paso marítimo si Washington decide atacar su infraestructura energética, incluidas centrales eléctricas.

Lee También

La advertencia iraní surge como respuesta a un ultimátum lanzado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dio un plazo de 48 horas para que Irán garantice la apertura total del estrecho de Ormuz. En caso contrario, amenazó con “destruir” o “aniquilar” las plantas eléctricas del país.

🇺🇸🇮🇷 | URGENTE: Trump amenaza con atacar las centrales eléctricas de Irán si el estrecho de Ormuz no se abre en 48 horas. pic.twitter.com/0z6SJBSYGE — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 21, 2026

Frente a esto, la Guardia Revolucionaria iraní fue contundente: si se ejecuta cualquier ataque contra sus instalaciones energéticas, el estrecho será cerrado “completamente”, mencionó el diario citado.

Además, Irán elevó el tono al advertir que no solo respondería con el bloqueo del paso marítimo, sino también con ataques contra infraestructura energética en toda la región, incluyendo instalaciones vinculadas a Estados Unidos y sus aliados.

¿Por qué es importante el estrecho de Ormuz?

El estrecho de Ormuz es considerado un “cuello de botella” energético global. Por allí transita cerca del 20 % del petróleo que se consume en el mundo, lo que lo convierte en una ruta estratégica para países de Asia, Europa y América.

En medio del actual conflicto, el tránsito por esta zona ya ha sufrido afectaciones significativas. Informes recientes indican que el paso de buques petroleros se ha reducido drásticamente, causando preocupación en los mercados internacionales y provocando aumentos en los precios del crudo.

El posible cierre total del estrecho no solo agravaría esta situación, sino que podría desencadenar una crisis energética de gran escala, comparable con las mayores disrupciones del mercado petrolero en décadas.

La amenaza iraní no se limita al estrecho de Ormuz. Según reportes de medios internacionales, el país también advirtió que podría atacar infraestructura clave —incluyendo instalaciones de agua y energía— en Medio Oriente si sus centrales eléctricas son bombardeadas.

Este escenario eleva el riesgo de una escalada regional, ya que varios países del Golfo albergan bases militares estadounidenses o tienen estrechos vínculos con Washington. Un ataque a estas instalaciones podría ampliar el conflicto más allá de Irán e Israel.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.