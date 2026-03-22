Este sábado 22 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a Irán un plazo de 48 horas para reabrir el estrecho de Ormuz o, de lo contrario, enfrentará la destrucción de su infraestructura energética, luego de que Teherán lanzara su ataque más destructivo hasta ahora contra Israel.

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“Si Irán no abre totalmente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz, dentro de 48 horas desde este momento exacto, Estados Unidos atacará y aniquilará sus numerosas plantas de energía”, amenazó Trump en su red Truth Social.

Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra contra Irán el 28 de febrero, Teherán ha cerrado de facto el estrecho en represalia; cerca de una quinta parte del crudo y del gas natural licuado del mundo cruza por Ormuz en tiempos de paz.

El ejército iraní respondió el domingo que atacará la infraestructura de la región del Golfo, si se cumplía la amenaza de Trump.

“Si la infraestructura iraní de combustible y energía es violada por el enemigo, toda la infraestructura de energía, tecnología de información y desalinización de Estados Unidos y el régimen en la región será atacada”, declaró el portavoz del mando operativo del ejército, Khatam Al Anbiya en un comunicado divulgado por la agencia Fars.

El intercambio de amenazas ocurrió luego de que Irán lanzara misiles en la noche del sábado contra las ciudades israelíes de Arad y Dimona, donde hay instalaciones nucleares; unas 84 personas resultaron heridas en Arad y 33 en Dimona, según fuentes israelíes.

Israel es considerado el único país dotado de armas nucleares en Oriente Medio pero mantiene una política de “ambigüedad estratégica”, por la que no lo confirma ni lo desmiente.

Oficialmente, la planta de Dimona, en el desierto de Néguev, es un centro de investigación nuclear y de suministro energético. Según la prensa extranjera, ha participado en la fabricación de armas atómicas durante las últimas décadas.

En Arad, 25 km al noreste de Dimona, imágenes de medios locales mostraban edificios destruidos en una zona residencial de esa ciudad. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió continuar los ataques “en todos los frentes”.

Irán reivindicó el lanzamiento de misiles y afirmó que era en “respuesta” al ataque “enemigo” contra el complejo de Natanz, en el centro del país. Según la organización iraní de energía atómica, no se tiene constancia de una “fuga de materiales radiactivos” en este sitio.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.