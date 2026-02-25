Cada vez es más común que trámites como créditos, arriendos o contratos laborales se cierren por chat. Mensajes como “para finalizar el proceso, escriba acepto” o solicitudes de foto de la cédula y una selfie hacen parte del día a día digital, pero la duda persiste: ¿eso realmente tiene validez legal en Colombia?

De acuerdo con un análisis publicado por El Colombiano, la respuesta no es un sí automático ni un no rotundo. En Colombia, firmar documentos por WhatsApp puede ser legal, siempre que se cumplan condiciones técnicas específicas que garanticen la identidad del firmante, la integridad del documento y la evidencia del consentimiento.

Qué se necesita para que una firma digital por chat sea válida

El punto clave no es la plataforma, sino el proceso de firma electrónica confiable, señala el medio. Un documento digital puede tener el mismo valor jurídico que uno físico si permite:

Identificar con certeza a la persona que acepta.

Garantizar que el contenido no fue alterado.

Dejar evidencia verificable del consentimiento.

En ese contexto, un simple “acepto” sin respaldo técnico no siempre es suficiente. Por eso, muchas empresas incorporan validaciones adicionales como autenticación, trazabilidad del mensaje y registros del proceso.

Un informe de AUCO, empresa especializada en detección de fraude y firma electrónica, citada por El Colombiano, señala que este tipo de cierres por mensajería móvil se usan especialmente en procesos masivos, como créditos de bajo monto, contratación laboral y arrendamientos.

Qué sí y qué no se puede firmar por WhatsApp

Según los expertos, la mayoría de acuerdos entre personas o empresas privadas puede formalizarse digitalmente si el proceso es confiable. Entre ellos están:

Contratos laborales.

Pagarés y documentos de crédito.

Contratos de arriendo.

Acuerdos comerciales.

Sin embargo, hay excepciones claras. No tienen validez por WhatsApp los actos que por ley exigen escritura pública o trámite notarial, como la compraventa de bienes inmuebles.

Otro aspecto clave es la protección de datos personales. Si durante el proceso le solicitan cédula o selfie, la empresa debe informar para qué usará esa información, cómo la protegerá y cuáles son los derechos del titular.

Santiago Montoya, CEO de AUCO, explicó a ese medio que un proceso digital bien implementado puede ser incluso más seguro que uno presencial, ya que deja trazabilidad y ayuda a detectar suplantaciones. No obstante, advirtió que no se debe asumir que cualquier mensaje tiene respaldo legal sin verificar los controles del proceso.

