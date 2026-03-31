Un caso que causa conmoción se registró en Veracruz (México), donde una joven identificada como Kathya Josselyn Bartolo Luis, de 26 años, quien trabajaba como cajera en un peaje, falleció luego de consumir un chocolate entregado por un conductor durante su turno.

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La víctima cumplía su jornada nocturna cuando recibió dos barras de chocolate como obsequio de un transportador. Minutos después de ingerir uno de ellos, comenzó a presentar síntomas graves y confulsiones que alertaron a sus compañeros, evidenciando un rápido deterioro físico.

De acuerdo con información recogida por Blu Radio, la joven manifestó dolor intenso en el pecho y el estómago, además de palpitaciones aceleradas. La situación se agravó en cuestión de minutos, lo que obligó a su traslado urgente a un centro asistencial, donde se confirmó su fallecimiento, en medio de un cuadro de emergencia crítica.

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Informes preliminares apuntan a que la causa estaría relacionada con un derrame cerebral asociado a una posible intoxicación o posible envenenamiento. Sin embargo, las autoridades continúan con los análisis forenses para determinar con precisión qué provocó la emergencia, mientras avanzan las pesquisas sobre el contenido del alimento y su posible relación con el caso de intoxicación sospechosa.

Autoridades buscan a conductor que entregó chocolates a cajera de peajes que murió

Como parte de las diligencias, los investigadores incautaron la segunda barra de chocolate para someterla a estudios especializados. Además, buscan identificar al conductor involucrado y establecer si existía algún vínculo previo con la víctima, en un proceso que sigue bajo estricta observación por la gravedad del hecho y el interés en esclarecer esta situación irregular.

El caso despertó preocupación por los riesgos de recibir alimentos de desconocidos, especialmente en espacios laborales expuestos al público. Mientras continúan las indagaciones, familiares y compañeros esperan respuestas sobre este episodio que deja un llamado de alerta frente a este tipo de riesgos latentes.

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