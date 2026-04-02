La vía Bogotá-La Vega volvió a ser escenario de una emergencia de grandes proporciones. En la noche de este miércoles 1 de abril, un bus de turismo que transportaba a 42 pasajeros con destino a Sincelejo (Sucre) sufrió un impresionante volcamiento lateral tras colisionar con un vehículo particular y salirse de la calzada.

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El siniestro se registró exactamente en el sector conocido como la Curva de Shilim. Según el reporte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Vega, el impacto inicial contra un carro particular habría desencadenado que el conductor del bus perdiera el control, terminando volcado a un costado de la berma en una escena que generó pánico entre los viajeros que iniciaban su plan éxodo de Semana Santa.

Rescate y atención de los 42 pasajeros

Tras el reporte de la emergencia, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) de Cundinamarca coordinó un despliegue masivo de ambulancias de La Vega y San Francisco. Los organismos de socorro trabajaron intensamente en la evacuación de los pasajeros, confirmando que dos personas quedaron atrapadas momentáneamente entre las latas y cuatro resultaron con lesiones de consideración.

Pese a lo aparatoso del accidente, los 42 ocupantes del vehículo fueron remitidos al hospital de La Vega para una valoración médica exhaustiva, siguiendo los protocolos de atención para descartar traumas internos tras el fuerte impacto.

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🔴 A esta hora el cuerpo de bomberos de Cundinamarca continúa labores de rescate en la vía Bogotá – La Vega, lugar en donde se presentó un volcamiento. Videos dan el reporte de una persona que continúa atrapada en el bus de transporte público. pic.twitter.com/WxHAIkVh60 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) April 2, 2026

Falla en los frenos: La hipótesis del Gobernador

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, se pronunció rápidamente a través de sus redes sociales para entregar un balance de la situación. Según el mandatario, la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA) maneja como causa preliminar una falla en el sistema de frenos del bus.

“Nuevamente una falla en el sistema de frenos deja consecuencias en la vía”, lamentó el gobernador Rey, haciendo un llamado urgente a todos los transportadores y conductores particulares para que realicen la revisión técnico-mecánica antes de emprender viajes largos en este puente festivo.

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