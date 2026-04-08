Así como el partido de la U no apoyará a Iván Cepeda, una reconocida figura en el mundo empresarial de Latinoamérica que ha tomado relevancia en redes sociales arremetió fuerte.

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El argentino Tino Mossu se plantó sobre la postura que tiene frente a la política y lanzó una sentencia contundente, de cara a las elecciones presidenciales en Colombia en 2026.

“La izquierda no piensa en el pobre, la izquierda crea al pobre”, aseveró en una entrevista, cuyo fragmento fue replicado en TikTok y en la que señaló a Colombia por elegir a Gustavo Petro en 2022 a pesar de que la situación en Venezuela es tan cercana. De ahí, una dura crítica.

Este es el video publicado el pasado 31 de marzo de 2026:

¿Quién es el empresario Tino Mossu?

Tino Mossu es un joven empresario y emprendedor argentino que se ha consolidado como un referente en el sector del marketing digital y las ventas de alto valor en Latinoamérica.

Originario de Merlo, en la provincia de Buenos Aires, su trayectoria despegó durante la pandemia, momento en el que decidió enfocarse en el aprendizaje de habilidades digitales. Mossu es actualmente el CEO de Factor Studios y el fundador de la academia conocida como La U del Closer.

Su modelo de negocio se centra en la formación de “closers” de ventas, una figura profesional encargada de cerrar acuerdos comerciales para empresas que ya han generado prospectos mediante publicidad digital.

De acuerdo con información publicada en el diario Ámbito, Mossu logró facturar sumas millonarias antes de cumplir los 22 años, promoviendo la idea de que la educación tradicional debe complementarse con habilidades prácticas que el mercado actual demanda con urgencia.

La expansión de su organización lo llevó a establecer sedes físicas en Buenos Aires y Medellín, Colombia, buscando profesionalizar una labor que es común en mercados anglosajones pero incipiente en la región.

Su perfil combina el rol de empresario con el de ‘influencer’, acumulando una comunidad considerable en redes sociales donde comparte consejos sobre finanzas personales, mentalidad de éxito y estrategias de comercialización digital.

A pesar de su éxito comercial, Mossu también ha sido centro de debates en internet por sus opiniones directas sobre el estilo de vida y el consumo. No obstante, su impacto educativo es notable, pues según el Semanario de Junín, su universidad ha formado a más de 2200 egresados que hoy trabajan de forma remota para compañías internacionales. Su enfoque subraya la importancia de generar ingresos independientes mediante el dominio de la comunicación y la psicología de ventas.

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Colombia?

Las próximas elecciones presidenciales en Colombia están programadas para llevarse a cabo el domingo 31 de mayo de 2026, fecha en la que se desarrollará la primera vuelta de la contienda electoral.

Según lo establecido en la Constitución Política y los calendarios habituales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, este proceso democrático busca elegir al sucesor del actual mandatario para el periodo constitucional que comprende desde el año 2026 hasta el 2030.

La autoridad electoral ha dispuesto que las mesas de votación operen en todo el territorio nacional y en los consulados de Colombia en el exterior para garantizar el derecho al sufragio de millones de ciudadanos.

De acuerdo con la información oficial proporcionada por el portal del Consejo Nacional Electoral (CNE), en caso de que ninguno de los candidatos obtenga la mitad más uno de los votos válidos durante la jornada de mayo, se procederá a realizar una segunda vuelta presidencial. Esta votación definitiva está proyectada para el domingo 21 de junio de 2026, donde los colombianos deberán elegir entre las dos candidaturas con mayor votación inicial.

El CNE enfatiza que los partidos políticos deben cumplir con los plazos de inscripción de candidatos y los topes de financiación de campañas establecidos en la ley estatutaria vigente para asegurar la transparencia del proceso electoral.

Por su parte, la Misión de Observación Electoral (MOE) destaca que el calendario electoral inicia formalmente un año antes con la inscripción de cédulas y el registro de grupos significativos de ciudadanos.

En su portal de seguimiento democrático, la MOE recomienda a los electores verificar sus puestos de votación con antelación para evitar congestiones o confusiones el día de la jornada.

Este evento representa el hito político más importante del año en el país, consolidando la estabilidad de las instituciones y permitiendo la renovación del poder ejecutivo mediante el voto popular libre y secreto.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.