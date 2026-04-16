Estados Unidos lanzó una advertencia directa frente a las amenazas contra candidatos presidenciales en Colombia. Durante una audiencia en la Cámara de Representantes, el alto funcionario del Departamento de Estado para América Latina, Michael Kozak, afirmó que cualquier intento de atentar contra aspirantes tendrá “terribles consecuencias”.

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(Vea también: Gobierno Trump puso lupa por amenazas contra Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella en Colombia)

“Estamos cooperando con las autoridades de seguridad para proteger a todos los candidatos contra cualquier tipo de amenaza”, aseguró Kozak frente a congresistas estadounidenses.

El pronunciamiento se dio en el marco de una sesión del subcomité para el Hemisferio Occidental, en la que se abordaba la política de la administración de Donald Trump en la región. Allí, Kozak respondió a una inquietud planteada por la congresista republicana María Elvira Salazar, según recogió El Tiempo.

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“Quienes estén pensando en hacerles daño se enfrentarán a un castigo terrible si tan solo lo intentan. “Nuestro objetivo es que nadie se acerque lo suficiente como para siquiera intentarlo”, indicó el diplomático en su discurso.

¿Qué dijo María Elvira Salazar sobre amenazas contra candidatos en Colombia?

La legisladora hizo referencia a las recientes amenazas de muerte contra Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, y solicitó un mensaje claro de Washington dirigido a quienes puedan estar considerando ataques. En ese contexto, la advertencia estadounidense puso el foco en la seguridad electoral.

#EnDesarrollo Estados Unidos advirtió terribles consecuencias para quienes intenten atentar contra Abelardo De La Espriella, Paloma Valencia o cualquier candidato presidencial en Colombia. Michael Kozak, encargado del Departamento de Estado para América Latina, dijo que Estados… pic.twitter.com/quArRWPKe9 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 16, 2026

Desde el Departamento de Estado se reiteró la importancia de garantizar condiciones seguras para el desarrollo de la campaña. El señalamiento también refuerza la preocupación internacional por la protección de candidatos en medio del actual proceso político.

El mensaje se suma a los llamados para preservar la institucionalidad y evitar cualquier forma de violencia en el escenario electoral colombiano, considerado clave para la estabilidad democrática del país.

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