En medio de los movimientos electorales de Colombia, un anuncio de las autoridades estadounidenses puso sobre la mesa un escenario clave que sirve para entender la realidad de los intereses que tiene ese país.

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El Departamento de Estado de Estados Unidos implementó este jueves 16 de abril de 2026 una nueva fase de restricciones migratorias. Esta medida endurece la política de visados específicamente para la región de América Latina y el Caribe, bajo la gestión del presidente Donald Trump.

“El Departamento de Estado está restringiendo las visas estadounidenses para individuos de países en nuestro hemisferio que apoyan a nuestros adversarios en socavar los intereses de Estados Unidos en nuestra región”, indicó desde su cuenta oficial de X (antes conocido como Twitter).

La administración confirmó que ya se aplicaron sanciones iniciales a un grupo de 26 ciudadanos de diversos países del hemisferio. El argumento central de esta acción es la supuesta colaboración o apoyo de estos individuos a los adversarios estratégicos de la potencia norteamericana.

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“Bajo la política recién ampliada, ya hemos tomado medidas contra 26 individuos en varios países. La Administración Trump continúa trabajando por el pueblo estadounidense y promoviendo la seguridad y prosperidad de nuestra región”, indicó.

Aunque las autoridades estadounidenses aún no revelan los nombres o nacionalidades de los afectados, la decisión forma parte de un plan de seguridad nacional ampliado.

Este endurecimiento busca limitar la movilidad de actores que Washington considera una amenaza para sus intereses. Esta estrategia marca un hito en las relaciones diplomáticas y el control fronterizo hacia los países vecinos del sur.

Esta fue la publicación:

The State Department is restricting U.S. visas for individuals from countries in our hemisphere who support our adversaries in undermining America’s interests in our region. Under the newly expanded policy, we have already taken action against 26 individuals in several countries.… — Department of State (@StateDept) April 16, 2026

¿Qué se necesita para sacar la visa para Estados Unidos desde Colombia?

Obtener una visa para los Estados Unidos desde Colombia es un procedimiento administrativo que requiere rigor y el cumplimiento de etapas específicas ante la Sección Consular. Según el Departamento de Estado, el proceso se divide principalmente en la preparación documental, el pago de derechos consulares y la asistencia a citas de datos biométricos y entrevista personal, dependiendo del tipo de visado solicitado.

Para iniciar este trámite de manera exitosa, es fundamental reunir la siguiente documentación y cumplir con estas condiciones:

Pasaporte vigente: l documento de viaje debe tener una validez de al menos seis meses más allá del periodo de estancia previsto en el territorio estadounidense.

l documento de viaje debe tener una validez de al menos seis meses más allá del periodo de estancia previsto en el territorio estadounidense. Formulario DS-160: Es la solicitud electrónica de visa de no inmigrante que debe completarse con información verídica y detallada sobre el solicitante.

Es la solicitud electrónica de visa de no inmigrante que debe completarse con información verídica y detallada sobre el solicitante. Pago de la tasa consular: Realizar el pago del arancel de solicitud de visa (MRV), cuyo valor depende de la categoría del visado (turismo, negocios, trabajo o estudio).

Realizar el pago del arancel de solicitud de visa (MRV), cuyo valor depende de la categoría del visado (turismo, negocios, trabajo o estudio). Citas en el CAS y la Embajada: Agendar y asistir a la toma de huellas y fotografía en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) y, posteriormente, a la entrevista en la Embajada.

Agendar y asistir a la toma de huellas y fotografía en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) y, posteriormente, a la entrevista en la Embajada. Pruebas de arraigo: Demostrar vínculos económicos, sociales o familiares sólidos en Colombia que garanticen el retorno al país tras la visita.

Demostrar vínculos económicos, sociales o familiares sólidos en Colombia que garanticen el retorno al país tras la visita. Foto digital reciente: Debe cumplir con los requisitos técnicos de fondo blanco, dimensiones específicas y sin accesorios que oculten el rostro.

De acuerdo con el portal oficial de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, el tipo de visa más común es la de turismo y negocios (B1/B2). Por otro lado, la plataforma de Servicios de Visas de los EE. UU. especifica que los tiempos de espera para las entrevistas pueden variar considerablemente según la demanda actual.

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