Un grave accidente de tránsito en el sur de Ecuador dejó un saldo actualizado de 14 personas fallecidas y 29 heridas, luego de que un autobús que cubría la ruta Cuenca–Molleturo se saliera de la vía y cayera a un abismo en la provincia de Azuay, según informó el servicio de emergencias ECU 911.

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Las autoridades señalaron que en un primer momento se había reportado un balance de 11 muertos y cerca de 20 heridos, pero la cifra de víctimas aumentó a medida que avanzaban las labores de rescate en la zona del siniestro, según informó AFP.

El hecho ocurrió cuando el vehículo perdió el control en el sector de Molleturo, se salió de la carretera y terminó precipitándose por un barranco, lo que complicó la atención de la emergencia debido a las condiciones del terreno.

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Tras el impacto, el autobús se incendió, situación que dificultó el acceso de los organismos de socorro y obligó a intensificar las labores de búsqueda en el área.

A través de su cuenta oficial en X, el ECU 911 confirmó la actualización del balance y señaló que los equipos de emergencia continuaban verificando si había más personas afectadas en el sitio.

#URGENTE

Bus de transporte Interprovincial cayó al abismo y se incendió en el km 57 de la vía Cuenca Molleturo, en el sector del Puente El Chorro.

Se conoce de forma preliminar que 2 personaa murieron y hay varios heridos.#ATENCIÓN#Ecuador #ULTIMAHORA pic.twitter.com/wFPLEu797i — EDISON MENDOZA (@FLACOMENDOZA1) April 15, 2026

Los heridos fueron trasladados a distintos centros asistenciales en la ciudad de Cuenca, donde reciben atención médica por la gravedad de sus lesiones.

El siniestro vuelve a poner en evidencia la alta incidencia de accidentes de tránsito en Ecuador, donde estos hechos se mantienen entre las principales causas de muerte.

De acuerdo con cifras oficiales, en 2024 se registraron cerca de 2.000 fallecidos por siniestros viales, mientras que en 2023 la cifra alcanzó un récord de 2.373, lo que equivale aproximadamente a una muerte cada cuatro horas en las vías del país.

#Cuenca | La @CTEcuador informa que la cifra de fallecidos producto del vuelco de un bus de la cooperativa San Luis, ocurrido en la vía Cuenca – Molleturo se incrementa a 14 y a 29 los heridos.

Se teme que el número de víctimas mortales se incremente porque hay heridos graves. pic.twitter.com/qIEKqYiy1y — Armando Suquisupa (@Asuquisupa) April 16, 2026

Fuerte crisis entre Colombia y Ecuador

Luego de que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, decidió subir unilateralmente los aranceles para los productos colombianos que llegan a ese país, Colombia decidió tomar otras acciones relacionadas a la importación de energía, lo que ha desatado una guerra económica entre los dos países que comparten una extensa frontera.