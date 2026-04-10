En medio de la controversia política a nivel nacional , Gustavo Petro recibió un llamado de atención con urgencia por parte de una organización que desde el exterior ve con preocupación un tema del comercio en el exterior.

La Comunidad Andina indicó que su Secretario General, embajador Gonzalo Gutiérrez Reinel, se comunicó con los presidentes de Colombia y Ecuador, en referencia a las medidas adoptadas y anunciadas por ambos países, señalando que éstas tienen una implicancia directa en el bienestar de los ciudadanos colombianos y ecuatorianos, provocando impactos directos a empresas y familias de ambos países, así como repercutiendo en el proceso de integración en la subregión andina.

La organización indicó que el Secretario General expresó su profunda preocupación por las medidas recientes, señalando que, lejos de contribuir a una solución mutuamente satisfactoria, causan efectos adversos tanto para las partes como para el conjunto de la subregión andina, y podrían incidir en los compromisos internacionales asumidos, así como en el espíritu de solidaridad e integración que orienta a los países andinos.

“El Secretario General manifestó a los mandatarios que el proceso de integración andino es el resultado de casi 70 años de esfuerzo sostenido, durante los cuales los Países Miembros han consolidado un espacio común de comercio, cooperación y desarrollo”, aseveró en el documento.

En el aspecto comercial, explicó, esto se ha visto reflejado en el crecimiento de las exportaciones intracomunitarias de 52,7 millones de dólares a 9,152 millones de dólares, así como en la creciente sofisticación productiva de los países andinos, evidenciada en que el 82,9 % de dichas exportaciones corresponde a productos manufacturados con valor agregado.

Con relación a Colombia en su tensión con Ecuador , el embajador Gonzalo Gutiérrez destacó que la Comunidad Andina ha tenido un impacto positivo en sus exportaciones durante la vigencia del proceso de integración.

En su comunicación, se evidenció que las exportaciones intracomunitarias colombianas han pasado de 31 millones de dólares en 1969 a 3,197 millones de dólares en 2024, multiplicándose por 103, beneficiando a alrededor de 3,540 empresas exportadoras, de las cuales 3,109 son MIPYMES.

Asimismo, recalcó que aproximadamente 350 mil toneladas de productos colombianos transitan anualmente por la frontera terrestre con Ecuador, reflejando un dinamismo que beneficia especialmente a pequeñas y medianas empresas y a los ciudadanos colombianos de la zona de frontera.

Respecto a Ecuador, el Secretario General Gutiérrez resaltó que las exportaciones intracomunitarias ecuatorianas han evolucionado de 7,5 millones de dólares, al momento de la firma del Acuerdo de Cartagena, a 2,033 millones de dólares en 2024, lo que representa una multiplicación de 271 veces.

Esto, explicó, ha beneficiado a cerca de 1,220 empresas exportadoras, de las cuales 1,010 son MIPYMES.

Asimismo, destacó que alrededor de 690 mil toneladas de productos ecuatorianos transitan anualmente por la frontera terrestre con Colombia, evidenciando la importancia del comercio bilateral para las economías locales y ciudadanos ecuatorianos que habitan las provincias de frontera.

El Secretario General de la Comunidad Andina destacó a los Presidentes de ambos países que el proceso andino de integración ha construido una arquitectura jurídica supranacional que ha permitido avances concretos en ámbitos como la libre competencia, la propiedad intelectual, el libre tránsito de personas, el ‘roaming’ sin costo adicional y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, a través del Plan de Acción Resolutivo para la lucha contra la delincuencia organizada transnacional que ha permitido diversos avances, entre ellos operaciones coordinadas en fronteras e intercambio de información de entre los Países Miembros; por citar algunos ejemplos.

Asimismo, resaltó que, en los últimos años, se viene trabajando en la implementación del Mercado Andino Eléctrico Regional, para garantizar la seguridad energética que la región requiere para hacer frente a los desafíos actuales y futuros.

En ese contexto, Gutiérrez Reinel subrayó que, en un entorno global caracterizado por crecientes tensiones e incertidumbres, el derecho internacional adquiere una relevancia mayor para América Latina y el Caribe. Para países de dimensión media como los países andinos, el derecho internacional se constituye como la principal garantía para la defensa de nuestros intereses.

En ese sentido, resaltó que el apego a los compromisos asumidos y a las reglas que rigen la convivencia internacional no solo fortalecen la confianza entre los países, sino que contribuye a prevenir escenarios de incertidumbre que podrían derivar en dinámicas de inestabilidad con consecuencias difíciles de prever.

En ese sentido, la Comunidad Andina hizo un llamado urgente a retomar, a la mayor brevedad posible, el diálogo directo entre ambos países, mediante delegaciones encabezadas por autoridades del más alto nivel y con las facultades necesarias para alcanzar entendimientos concretos, resaltando la importancia de que este proceso se desarrolle en un marco constructivo y de adecuada mesura en las manifestaciones públicas, a fin de preservar un clima de confianza mutua, de acuerdo con lo acordado por las Cancillerías de ambos países en el Comunicado Conjunto publicado el 25 de marzo pasado.

En esa misma línea, el Embajador Gonzalo Gutiérrez señaló la posibilidad de que la banca multilateral, particularmente la Corporación Andina de Fomento (CAF – Banco de Desarrollo de América y el Caribe) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), brinden fondos de cooperación para fortalecer las capacidades de ambos países en las zonas de frontera.

El Secretario General reiteró la plena disposición de la Secretaría General de la Comunidad Andina para continuar acompañando estos esfuerzos como facilitador, con el objetivo de alcanzar una solución mutuamente satisfactoria que resguarde los intereses de los Países Miembros y fortalezca el proceso de integración andino.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.