Con ocasión de la misión Artemis II que concluye este viernes con el amarizaje del módulo Apolo en las costas de California (Estados Unidos), se revivieron varios aspectos relacionados con la carrera espacial. Uno de ellos, cuya dimensión se puede asimilar al tamaño de la Luna frente a todo el sistema solar, es una frase que se pronunció durante la misión Apolo 13, en 1970, y que se hizo célebre por significar el anuncio del surgimiento de un inconveniente serio e inesperado. Hoy, en Colombia, el presidente Gustavo Petro la podría pronunciar por la cantidad de problemas que le explotaron en la última semana y requieren atención inmediata.

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“Okay, Houston, we’ve had a problem here” (“Bien, Houston, hemos tenido un problema aquí”), dijo el 13 de abril de 1970 el astronauta Jack Swigert para informar al Centro de Control de la Nasa en Houston que su nave había sufrido una explosión y gran parte del sistema eléctrico y de oxígeno resultó inutilizada, lo que ponía en riesgo la vida de la tripulación. Segundos después, su compañero Jim Lovell repitió: “Houston, we’ve had a problem”, versión más corta e impactante que se retomó 15 años después y quedó fijada para la posteridad en la película ‘Apolo 13’. Hoy se usa indistintamente para indicar el surgimiento de situaciones problemáticas y el sentido de urgencia para resolverlas.

Esta semana que termina, que marcó al mundo por el viaje de Artemis II en torno al satélite natural de la Tierra sin novedades importantes que reportar, fue traumática, en cambio, para el Gobierno del presidente Petro, pues le reventaron varias situaciones problemáticas. El mandatario no tiene un ‘Houston’ al cual reportárselos, salvo el mismo país que espera soluciones. Pero él se da mañas para evadir cualquier responsabilidad, pese a ser el comandante de la nave. La lista de averías es tan amplia como variada, y todas necesitan cuidado inmediato, sobre todo porque su Gobierno está a escasos cuatro meses de aterrizar.

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Navegando entre constelaciones ‘Calarcá’ y ‘papá pitufo’

Sin tener un orden específico, se puede comenzar por la suspensión de los diálogos con los jefes de las bandas criminales de Medellín con los que está negociando el Gobierno. Los delincuentes armaron una rumba en la cárcel La Paz, del municipio de Itagüí. El hecho fue denunciado por la concejal de la capital antioqueña Claudia Carrasquilla, lo que precipitó la decisión de parar las negociaciones. Eso significa un claro y duro golpe (como de meteorito) a la muy criticada política de “paz total” del presidente Petro.

En el mismo asunto de la paz, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, le envió una carta al presidente Petro pidiéndole reactivar las órdenes de captura contra Alexánder Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá Córdoba’, jefe de la disidencia de las Farc Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF). Esa decisión la viene reclamando el país ante los constantes y documentados crímenes del delincuente, ejecutados por sus estructuras mientras él permanece en la mesa de diálogos con el Gobierno. La fiscal muestra en su misiva varios hechos violentos para sustentar que ‘Calarcá’ habría incumplido las condiciones que le permitían seguir como vocero en un proceso de paz.

En el mundillo del crimen, la Procuraduría también tomó una decisión que afecta a un exfuncionario cercano al presidente Petro. El Ministerio Público le abrió una investigación disciplinaria al exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) Jorge Arturo Lemus Montañez, por un presunto abuso de sus funciones, “al realizar ofrecimientos de beneficios que competen a las autoridades judiciales” a Luis Felipe Ramírez, abogado de Diego Marín Buitrago, alias ‘papá pitufo’, durante dos reuniones sostenidas a comienzos de 2025.

En el auto de apertura de la investigación, la Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que, en esas reuniones, Lemus Montañez, como director de la DNI, hizo los ofrecimientos de beneficios judiciales a alias ‘papá pitufo’ a través de su abogado Ramírez “en el marco de la Paz Total con el propósito de facilitar la entrega en Colombia del llamado zar del contrabando”. Agregó que en esos encuentros el abogado Ramírez indicó “al entonces director de la DNI que ‘papá pitufo’ tendría información que comprometería al Gobierno y a otras personas cercanas al presidente Gustavo Petro”.

Economía y pasaportes, fuera de sus órbitas

También se produjo un grave daño en la bisagra que une justicia y economía: la Corte Constitucional anuló el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, con el que el Gobierno declaró el Estado de Emergencia Económica a finales del año pasado. Así, el alto tribunal dejó sin piso jurídico la declaratoria de emergencia que buscaba recaudar cerca de 11 billones de pesos. El presidente Petro ya anunció que ese mismo articulado será presentado ante el Congreso como una ley de financiamiento (reforma tributaria) con mensaje de urgencia y que, en caso de no ser aprobado, evaluaría decretar una nueva emergencia económica.

Ya en el plano puramente económico, el choque entre el jefe de Estado y el Banco de la República se agudizó esta semana. El Emisor decidió subir las tasas de interés en medio del hecho de que los precios no se dirigen hacia la meta gubernamental de una inflación del 3%. El presidente Petro sostuvo que las decisiones del banco central han tenido efectos negativos en la economía nacional, especialmente en el costo de la deuda, y sostuvo, como ya es habitual, que dentro de la Junta Directiva existen mayorías que no apoyan al Gobierno y buscan perjudicar su gestión.

Pero la realidad es tozuda, y este jueves el Dane dio a conocer el dato de inflación correspondiente a marzo de 2026. Los precios al consumidor se ubicaron en 5,56% anual, por encima de lo esperado en el consenso del mercado —que anticipaba un encarecimiento del 5,45 %— y 27 puntos básicos más que el 5,29 % registrado en febrero. Se trata del dato anualizado más alto desde septiembre de 2024. Unas lecturas sostienen que el alza del salario mínimo del 23% se trasladó a los precios, con el transporte urbano subiendo 5,11 % y el servicio doméstico 5,16 % en un solo mes.

El tema económico para el Gobierno de Petro también trascendió las fronteras. El gobierno de Ecuador anunció que incrementará en 100 %, a partir del primero de mayo, los aranceles a los productos colombianos. Con eso, las mesas técnicas destinadas a resolver conflictos comerciales y de seguridad entre los dos países quedaron suspendidas. “Lamentablemente, no se puede llegar a acuerdos”, dijo el presidente ecuatoriano Daniel Noboa. “Esto es simplemente una monstruosidad”, respondió el presidente Petro, llamó a su embajadora en Quito y anunció un cambio de rumbo hacia la nebulosa Mercosur.

Al listado de problemas que enfrentó el Gobierno Nacional esta semana se suma el de la crisis en la expedición de pasaportes. El miércoles pasado, debido a un supuesto ataque cibernético, se suspendió la atención en las oficinas para la expedir esos documentos. Las fallas en el sistema se presentaron en Medellín, Bogotá, Cali, Bucaramanga y hasta en los consulados. El problema se concentró en la plataforma Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (SITAC), por lo cual no se pudieron prestar servicios clave como apostilla y pasaportes en línea, según la Cancillería.

Como si esto no fuera suficiente, la más reciente encuesta de AtlasIntel para Semana encontró que, en una eventual segunda vuelta de las presidenciales, el candidato del presidente Petro, el senador Iván Cepeda, sería vencido por Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Hasta ahora, el aspirante de la izquierda lucía imbatible, pero su estrella pareciera opacarse. Ha sido, en fin, una semana que pinta bien a la actual administración: en permanente choque y fricción, como la que experimentó el módulo Apolo al ingresar a la Tierra. Ellos, esta vez, afortunadamente, no reportaron graves problemas a Houston.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.