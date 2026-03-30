Las más recientes noticias que ha conocido el país sobre Alexánder Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá Córdoba’, no podían ser más aterradoras. En línea con lo que viene haciendo el jefe del denominado Estado Mayor de los Bloques y el Frente (EMBF) —una disidencia de las Farc que se desprendió de otra, el Estado Mayor Central (EMC)—, pese a estar en una mesa de negociación con el Gobierno de Gustavo Petro, tuvo secuestrada hace doce días a una pareja de esposos que consiguió escapar. El drama para ese matrimonio no terminó ahí. Antes de ser retenidos ilegalmente, llevaron a sus seis hijos a la selva y los escondieron para evitar que sean incorporados a las filas del grupo amado. Hoy están perdidos y con la sombra de ‘Calarcá’ proyectándose amenazante sobre ellos.

Sigue a PULZO en Discover

(Le interesa: Confirman cómo está ‘Iván Mordisco’, luego de que se creyó que había fallecido en bombardeo)

El abominable hecho viene siendo denunciado por el gobernador de ese departamento, Luis Francisco Ruiz, que, además de exponer la situación en diferentes medios de comunicación, le envió una carta al presidente Petro pidiéndole que rescate a los cinco menores escondidos en esta verdadera vorágine, en el sentido lato de la expresión. La misiva, que tuvo también como destinatarios a la Defensoría del Pueblo y a los ministerios de Defensa y del Interior, deja al descubierto, de nuevo, la forma como los grupos armados ilegales que negocian con Petro siguen cometiendo crímenes y aprovechan para fortalecerse.

Pedido de auxilio al presidente Gustavo Petro

La pareja que consiguió escapar de los hombres de alias ‘Calarcá’ había sido sentenciada a muerte y su ejecución habría estado programada para el pasado 29 de marzo. Sin embargo, consiguieron evadirse y llegar a una base militar acantonada en las márgenes del río Caguán, en donde contaron su tragedia. “Sus seis hijos, cuyas edades oscilan entre los tres y los dieciocho años, quedaron en condición de vulnerabilidad y con un alto riesgo de sufrir posibles represalias”, le dijo Ruis en su carta al presidente Petro, y le pidió apoyo para la extracción urgente de los menores y la joven; la activación de rutas de protección para garantizar su integridad física y psicológica; y el acompañamiento de las autoridades competentes para el traslado a un lugar seguro.

Lee También

Hasta ahora no se conoce de una respuesta del presidente Petro al clamor del gobernador de Caquetá, que es el mismo de los padres de los menores “escondidos en la selva” por el miedo de caer en poder de las estructuras de alias ‘Calarcá’, excompañero de andanzas de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’, el otro temido jefe de la disidencia de las Farc EMC, enfrentados hoy en una guerra sin cuartel. La diferencia entre los dos es que el Gobierno de Petro ataca a las disidencias de ‘Iván Mordisco’ mientras le mantiene levantada la orden de captura ‘Calarcá’ por estar en diálogos de paz.

El gobernador Ruiz no se lo dijo en la carta al presidente Petro, pero en diferentes medios de comunicación, cuya cobertura va desde lo local hasta lo internacional, ha dado más detalles de las tropelías de ‘Calarcá’ en el Caquetá mientras se sienta a la mesa de negociaciones con el Gobierno. En su departamento, según el gobernador, los hombres de ‘Calarcá’ tienen ubicadas a todas las familias y ejercen presión social y territorial. “Ellos están delinquiendo desde el día cero cuando llegaron a Caquetá después de haber sido capturados y liberados en Antioquia tras su captura. Hacen extorsiones, secuestros, fleteos, carnetizan en zonas rurales y reparten cartillas con normas de conducta”, ha denunciado Ruiz.

Además, el gobernador señala a la disidencia de ‘Calarcá’ de haber asesinado a policías en Cartagena del Chairá, en enero pasado; de asesinar también a los soldados en una mesa de votación en Santo Domingo del Caguán, en el bajo Caguán; de hostigar a la estación de Policía de Rionegro, en el municipio de Puerto Rico, hace un mes; y de ponerles petardos a los comerciantes, incluyendo el de Supergiros este fin de semana. “Todas las boletas de extorsión dicen: ‘Autorizado por Urías Perdomo; realizado por Albeiro Ramírez’. Los que obligan a la gente a pertenecer a las guardias campesinas son ellos. Esos no están ahí de manera voluntaria; están ahí porque es un constreñimiento total”.

Negociadores del Gobierno niegan todo

Pero lamenta que, pese a que son los hombres de ‘Calarcá’ los que están infundiendo el terror, a todos los reportes lo que hay es una negación por parte de los negociadores del Gobierno. “La palabra de ellos [los delegados de ‘Calarcá’] tiene más valor en la mesa de diálogo que el clamor de medio millón de habitantes. Por querer sostener una mesa que hasta el momento ha sido fallida, están comprometiendo la seguridad, el patrimonio, la vida y la honra de todos los habitantes de Caquetá”.

El mandatario regional señala puntualmente a los hermanos alias ‘la Morocha’ y alias ‘Urías Perdomo’ (también capturado y liberado junto a ‘Calarcá en Antioquia) de constreñir y amenazar con que van a reclutar a los hijos de la pareja que se les escapó, si no se devuelven. “‘Urías Perdomo’ es el componente armado militar más fuerte que tiene alias ‘Calarcá’ en el departamento y es el que está en este momento liderando todo el constreñimiento a la población en los municipios de San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y Florencia”, ha dicho el gobernador.

En su primer año de administración, el gobernador de Caquetá hizo más de cien reportes de violaciones a la mesa de negociación por parte de las estructuras de ‘Calarcá’, confirmando que mientras esa disidencia de las Farc está sentada en una mesa de negociación, se sigue fortaleciendo. En retaliación a las denuncias del gobernador, el 12 de agosto de 2025 la estructura armada de ‘Calarcá’ le puso dos bombas en una de las casas paternas de su esposa en área rural del municipio de Cartagena del Chairá.

Aunque la estructura EMBF que encabeza alias ‘Calarcá’ delinque en varios departamentos del sur del país como Meta, Guaviare y Putumayo, con proyecciones para extenderse hacia Huila y Tolima, el caso del Caquetá se ofrece como un buen botón de muestra, un ejemplo de la manera como los grupos ilegales armados que negocian con Petro se fortalecen, crecen y se expanden. Las autoridades creen que el delincuente se esconde en las extensas sabanas del Yari, y hasta allá se habrían desplazado los negociadores de paz del Gobierno.

Mientras tanto, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, acaba de confirmar la veracidad de la información contenida en computadores y celulares de ‘Calarcá’, incautados al momento de su captura en Antioquia. Esa información dejaría en evidencia alianzas de la estructura criminal con altos funcionarios del Gobierno y podría precipitar el levantamiento de la suspensión de la orden de captura que pesa sobre ‘Calarcá’. Antes de entrar a evaluar eso, la Casa de Nariño debería prestar atención a la carta del gobernador del Caquetá en la que advierte el grave riesgo que corren cinco niños escondidos en su departamento evitando caer en las garras del avieso delincuente.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.