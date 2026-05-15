Claudia López estuvo en la mesa de Blu Radio este viernes 15 de mayo, y más allá de hablar de sus propuestas para llegar a la Casa de Nariño, dejó un momento muy personal que conmovió a las presentes. Durante el programa de ‘Mañanas Blu’, habló de algo que muy pocas veces toca en el ojo público: cuando perdió a su hijo.

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Todo se dio en enero de 2021 cuando su pareja, Angélica Lozano finalmente quedó embarazada y ambas estaban por cumplir el sueño de ampliar su familia. Por ello, en ese momento tomó vacaciones cuando aún era alcaldesa de Bogotá, esto con el fin de acompañar a su pareja y celebrar la noticia. Sin embargo, tal decisión desencadenó una ola de críticas porque la capital estaba en medio de la pandemia.

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La otrora senadora afirmó que ese fue el desafío que optó por tomar, aunque admitió que ser mandataria distrital y lidiar con el duelo fue un peso muy grande, principalmente por los retos que demandaban ambas circunstancias. Ante eso, apuntó contra revista Semana, Vicky Dávila y uno de sus directivos, Gabriel Gilinski, al afirmar que abrieron aún más su herida.

“Vicky [Dávila] nos sacó una portada miserable en Semana, como si yo me hubiera ido a jugar dejando la ciudad tirada. Me acuerdo una vez Gabriel Gilinski me dijo: ‘Mire, bajarle un poquito la popularidad son tres portadas, tres encuestas y hasta luego. Yo a usted le he sacado tres portadas, ¿cuál fue la que más le dolió?’. De frente me preguntó, tan querido.

“En otra vida”: doloroso relato de Claudia López sobre la pérdida de su hijo #LoMásBlu #MañanasBlu pic.twitter.com/Vs6GJyB9Ut — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 15, 2026

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López aseguró que, aunque se molestó con el poderoso empresario, no le respondió nada por el duelo de haber perdido a un bebé. “Ellos regodeándose con el tema; una cosa miserable”.

El momento que despertó el dolor en las periodistas presentes fue cuando explicó las razones por las que no volvió a intentar tener un bebé. Primero, estaba el dilema de seguir ejerciendo como alcaldesa. Sin embargo, otro punto que habló con su esposa fue que la edad ya era un impedimento para esa oportunidad.

“Cuando terminamos la alcaldía hablamos las dos, porque pudimos haberlo retomado. Las dos concluimos que esto se va a demorar si lo volvemos a intentar. Y me parece injusto con el chiquitín porque ya va a nacer con dos mamás muy grandes, yo hoy tengo 56 años, entonces cuando el chiquitín sea adolescente le va a tocar una mamá muy grande”.

Tal situación dejó con el corazón en la mano a las panelistas, que no ocultaron sus emotivas reacciones y hasta se les salieron las lágrimas. “Yo acabo de ser mamá, entonces cada vez que oigo estas historias me dan ganas de llorar”, dijo Camila Zuluaga, mientras que Jennifer Montoya agregó: “Yo estoy acá con el ojo aguado”

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