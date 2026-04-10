Una profunda conmoción se vive en Barrancabermeja tras el asesinato de Karely Merlano, una mujer reconocida por su labor social como cuidadora y psicóloga en un centro de atención a menores infractores.

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El crimen ocurrió en la noche del jueves 9 de abril en el barrio La Libertad, en la comuna tres del distrito, y ha causado una ola de rechazo ciudadano, especialmente por la presunta participación de adolescentes que se encontraban bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

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De acuerdo con las primeras versiones conocidas por medios regionales y reportes citados por Blu Radio, al menos cuatro menores infractores habrían estado involucrados en el homicidio. Tras el hecho, los adolescentes habrían huido del lugar, lo que activó un operativo de búsqueda por parte de las autoridades.

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Hasta el momento, las circunstancias exactas en las que se produjo el crimen continúan bajo investigación, así como las condiciones que permitieron la fuga de los jóvenes.

La noticia ha causado múltiples reacciones en redes sociales, donde ciudadanos, compañeros y líderes locales han expresado su indignación y tristeza por lo ocurrido.

La concejal Tania Mogollón Zapata también se pronunció públicamente, destacando el impacto humano del crimen.

“Hoy mi voz no es solo institucional, es profundamente humana. Lamento con dolor e indignación el asesinato de Karely Merlano, una mujer que dedicó su vida al servicio (…) Este hecho no solo enluta a una familia, sino que golpea el corazón de toda Barrancabermeja”, expresó.

Merlano era reconocida por su compromiso con el acompañamiento a jóvenes en conflicto con la ley, así como por su vocación de servicio. Su labor, enfocada en procesos de cuidado y transformación social, ha sido resaltada por quienes la conocieron.

Las autoridades avanzan en las pesquisas para esclarecer lo ocurrido, determinar responsabilidades y establecer cómo se produjo la fuga de los menores presuntamente implicados.

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Se espera, además, un pronunciamiento oficial sobre las medidas que se adoptarán frente a este caso, que ha reabierto el debate sobre la seguridad en centros de atención a menores infractores y la protección del personal que allí labora.

Mientras tanto, Barrancabermeja permanece de luto, exigiendo justicia por la muerte de una mujer que, según quienes la conocieron, dedicó su vida a ayudar a otros.

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