Un macabro hallazgo se registró en la tarde del miércoles 8 de abril en la localidad de Kennedy, donde las autoridades confirmaron la presencia de un cuerpo sin vida dentro de una bolsa abandonada en vía pública.

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De acuerdo con información divulgada por Citytv y El Tiempo, el caso se conoció sobre las 4:00 p. m., luego de que un ciudadano, al parecer reciclador del sector, alertara a las autoridades sobre un objeto sospechoso que llamó su atención.

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Tras el aviso, unidades de la Policía acudieron al lugar y activaron los protocolos correspondientes. Al revisar el elemento, encontraron que se trataba de una lona blanca que contenía en su interior un cuerpo sin vida envuelto en una frazada.

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El teniente coronel Javier Cárdenas explicó que la apariencia del paquete causó sospechas inmediatas en la comunidad, lo que permitió una rápida reacción de las autoridades.

“Al llegar a la zona de atención, se inspeccionó dicha lona (…) lamentablemente al interior de la misma se encuentra el cuerpo sin vida de una persona”, indicó el oficial.

El área fue acordonada durante varias horas mientras unidades de criminalística realizaban la inspección técnica del cadáver y recolectaban evidencias clave para esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades también revisan cámaras de seguridad del sector con el objetivo de identificar a los responsables y establecer cómo fue abandonado el cuerpo en ese punto, descrito como una zona con baja circulación peatonal.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la víctima ni las circunstancias previas al crimen.

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El hecho ha causado preocupación entre los habitantes de la zona, quienes exigen mayor presencia policial ante el aumento de hechos violentos.

Este caso se suma a otro ocurrido en marzo en la localidad de Fontibón, donde fue encontrada una maleta con restos humanos en una zona boscosa, también reportado por Citytv. En ese episodio, las autoridades confirmaron que el cuerpo presentaba signos de violencia.

Por ahora, la Policía Metropolitana de Bogotá mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer ambos casos y dar con los responsables de estos hechos que han causado conmoción en la capital.

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