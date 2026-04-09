Luego de las protestas de taxistas que provocaron caos en inmediaciones al aeropuerto El Dorado de Bogotá este 8 de abril, vocero del gremio de taxistas en Bogotá anunció nuevos bloqueos en distintos puntos de la capital.

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Esa nueva jornada de protesta que podría afectar de manera significativa la movilidad. De acuerdo con un video que circula en redes sociales, los conductores no descartan que la ciudad amanezca paralizada como resultado de estas acciones.

Según uno de los voceros del gremio, las manifestaciones buscan expresar solidaridad con los taxistas que operan la terminal aérea que, según ellos, enfrentan dificultades en el ejercicio de su labor.

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“La solidaridad de la Quinta, los que estamos en calle, con nuestros compañeros del aeropuerto. Vamos a estar ahí, vamos a organizarnos y, posiblemente, Bogotá amanezca bloqueada”, indicó el taxista.

#BOGOTÁ El gremio de los taxistas en Bogotá anunció nuevos bloqueos en la capital y no descartan que la ciudad amanezca paralizada. Asegura uno de sus voceros, que están solidarizándose con sus compañeros que trabajan en el Aeropuerto Internacional El Dorado. pic.twitter.com/cWjQGeqLkD — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 9, 2026

Taxista pide al alcalde Galán rectificación sobre el gremio

Los conductores indicaron que los bloqueos podrían concentrarse en vías principales y accesos estratégicos, lo que generaría congestión y retrasos en varios sectores de la ciudad. Aunque no se han detallado todos los puntos de concentración, se espera una alta afectación en corredores clave.

Además, en el citado video, compartido por Caracol Radio, el interlocutor le pidió a Carlos Fernando Galán rectificar declaraciones sobre que el 60 % de los taxistas tienen antecedentes penales.

La advertencia de una posible parálisis enciende las alertas entre autoridades y ciudadanos, quienes se preparan para eventuales complicaciones en sus desplazamientos diarios.

Por ahora, se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades distritales sobre las medidas que se adoptarán para mitigar el impacto de las protestas y garantizar la movilidad en la capital.

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