Una manifestación de taxistas complicó la movilidad en el occidente de Bogotá durante la tarde de este miércoles, luego de que varios conductores se tomaran la avenida El Dorado (calle 26), una de las principales vías de acceso a la ciudad.

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La protesta se concentró a la altura de la carrera 103, en sentido occidente-oriente, donde los participantes se desplazaron sobre la calzada mixta, ocupando buena parte del corredor vial. Esto provocó congestión y retrasos en uno de los puntos más transitados de la capital.

El impacto fue mayor por la cercanía con el Aeropuerto Internacional El Dorado, ya que la movilización afectó tanto el ingreso como la salida de la terminal aérea, generando complicaciones para viajeros y conductores que se dirigían hacia la zona.

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