Ocampo Suaza, oriundo de Génova (Quindío), se movilizaba en una camioneta de alta gama y, según las primeras hipótesis de las autoridades reveladas por El Tiempo, era seguido por los victimarios desde el sector de El Tesoro, en El Poblado. El ataque ocurrió en el momento en que el ganadero descendía del vehículo en compañía de una de sus hijas.

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Tras cometer el crimen, los sicarios emprendieron la huida, pero se vieron obligados a abandonar una pista clave: una motocicleta Ducati de alto cilindraje y un casco que quedaron tirados en una calle de Medellín. Estos elementos son ahora el foco principal de las investigaciones para dar con el paradero de los responsables.

Lo que más ha llamado la atención de los investigadores judiciales es la precisión cronológica y el perfil de la víctima. Jesús Hernando Sánchez fue asesinado por un francotirador el 6 de abril de 2025 en Bogotá, y justo ahora, en el aniversario de aquel magnicidio, su mano derecha y mejor amigo es ultimado en condiciones similares de seguimiento, según el periódico.

“Se teme que se trate de un tipo de retaliación. Primero fue asesinado Juan Sebastián Aguilar, conocido como ‘Pedro Pechuga’, quien también gozaba de la confianza de Hernando Sánchez, y ahora Henry Ocampo”, señaló un investigador del caso al diario nacional. Los nexos de Ocampo con la zona esmeraldera de Boyacá eran conocidos, siendo una figura de confianza absoluta para el desaparecido Sánchez.

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Las autoridades no solo rastrean a los sicarios, sino que han puesto la lupa sobre el patrimonio de Ocampo para entender el móvil del asesinato. El ganadero poseía un robusto portafolio de propiedades que incluía el predio ‘El Deseo’ en Cartagena, apartamentos en el norte de Bogotá y Santa Marta, y extensos lotes en Puerto López, Cauca.

Este nuevo episodio de violencia en el Valle de Aburrá enciende las alarmas sobre una posible reactivación de las guerras por el control del negocio de las esmeraldas, que parece estar cobrando cuentas pendientes a través de los aliados más cercanos de sus antiguos capos.

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