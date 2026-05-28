Una fuerte explosión durante una prueba del cohete New Glenn de Blue Origin encendió las alarmas en Florida y provocó momentos de tensión entre residentes cercanos a Cabo Cañaveral. El incidente ocurrió en una plataforma de lanzamiento mientras la compañía aeroespacial adelantaba un ensayo de encendido de motores antes de una futura misión espacial.

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De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, la explosión produjo una enorme bola de fuego y una intensa columna de humo que pudo observarse desde distintos puntos de la zona costera. Incluso, varios habitantes aseguraron en redes sociales que el estruendo sacudió viviendas cercanas y que el cielo se iluminó de color naranja durante varios segundos.

Blue Origin confirmó posteriormente que durante la prueba ocurrió una “anomalía” en la plataforma de lanzamiento del complejo 36 de Cabo Cañaveral. La empresa indicó que todo el personal fue evacuado de manera segura y que no se reportaron personas heridas ni riesgos ambientales luego del incidente.

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🚀 | URGENTE: Enorme explosión del cohete New Glenn de Blue Origin en una plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral, Florida. pic.twitter.com/DhJuAEmF5J — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 29, 2026

Cohete que explotó en Florida es de empresa de Jeff Bezos

El cohete involucrado corresponde al modelo New Glenn, uno de los proyectos más ambiciosos de la compañía fundada por Jeff Bezos y con el que busca competir directamente con SpaceX en el mercado de lanzamientos orbitales. La aeronave estaba siendo preparada para futuras misiones comerciales, incluyendo el transporte de satélites de internet para Amazon.

El incidente representa un nuevo revés para Blue Origin, especialmente porque el programa New Glenn ya venía enfrentando dificultades técnicas en meses recientes. En abril, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ordenó investigaciones por fallas registradas en otro lanzamiento del mismo cohete.

Mientras avanzan las investigaciones para determinar qué provocó la explosión, videos del momento continúan circulando ampliamente en redes sociales y medios internacionales debido a la magnitud de la detonación registrada en la plataforma espacial de Florida.

#Mundo | “Todo el personal está a salvo. Es demasiado pronto para conocer la causa”: Jeff Bezos, tras la fuerte explosión del cohete New Glenn de Blue Origin durante prueba de ignición en Florida. pic.twitter.com/lXrY6Ocxka — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) May 29, 2026

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