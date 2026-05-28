Un video del expresidente Evo Morales comenzó a circular ampliamente en redes sociales luego de mostrarlo preocupado ante la supuesta cercanía de policías en medio de la fuerte crisis política que atraviesa Bolivia.

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En las imágenes se observa cómo Morales cambia de actitud y luce nervioso después de que una persona le advierte sobre la presencia de uniformados cerca del lugar en el que se encontraba.

El episodio se volvió viral rápidamente debido al contexto de máxima tensión política y social que vive el país andino.

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Este es el momento:

Véanlo al PATRIA O MU€RT€, le dió incontinencia urinaria….

Está de miedo el PED0FIL0.. pic.twitter.com/labI7BETzr — AMILCAR BARRAL (@amilcarbarral) May 28, 2026

Crisis en Bolivia sigue escalando por protestas y bloqueos

Bolivia enfrenta desde hace varias semanas una fuerte ola de protestas, bloqueos y enfrentamientos relacionados con la crisis económica y las exigencias de renuncia contra el presidente Rodrigo Paz.

La situación ha escalado al punto de que el mandatario advirtió recientemente que el país está “llegando al límite” y dejó abierta la posibilidad de aplicar estados de excepción para recuperar el control del orden público.

De hecho, el Congreso eliminó recientemente restricciones que limitaban la capacidad presidencial para decretar este tipo de medidas.

“El que quiera destruir la patria se las va a ver con este presidente y con toda la fuerza de la Constitución”, afirmó Paz en medio de la crisis.

Rodrigo Paz señaló directamente a Evo Morales

En declaraciones entregadas a CNN, el presidente boliviano también responsabilizó a Evo Morales de incentivar parte de las movilizaciones que mantienen convulsionado al país.

“Va a acabar en la Justicia”, aseguró Rodrigo Paz sobre el exmandatario.

Mientras tanto, las protestas continúan en distintas regiones de Bolivia con participación de campesinos, obreros, transportadores y grupos indígenas que rechazan el manejo de la crisis económica.

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