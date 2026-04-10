El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, respondió de manera directa a las declaraciones del mandatario colombiano Gustavo Petro sobre un nuevo incremento de aranceles de hasta el 100 % para productos colombianos.

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(Vea también: Ecuador sube aranceles al 100 % a productos colombianos y escala tensión comercial)

Petro calificó la medida de una “monstruosidad”, lo que provocó la reacción del jefe de Estado ecuatoriano. Esto causó un nuevo episodio de tensión diplomática entre ambos países.

Noboa sostuvo que la política de seguridad de Colombia no ha logrado contener el avance de estructuras criminales, lo que —según su visión— ha tenido impacto directo en territorio ecuatoriano, especialmente en las zonas limítrofes donde operan redes del narcotráfico.

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En ese sentido, aseguró que no podrá negociar con su homólogo por su falta de compromiso y dio a entender que esperará que llegue un nuevo gobierno para iniciar conversaciones.

“Desde que tomamos esta medida, en la frontera norte las muertes violentas se redujeron en un 33%. En el futuro, se podrá conversar con un gobierno que sí esté comprometido con combatir la delincuencia y el narcotráfico”, escribió Noboa en X.

Lamentablemente, no se puede llegar a acuerdos con quien no tiene el mismo compromiso para luchar contra el narcoterrorismo. Desde que tomamos esta medida, en la frontera norte las muertes violentas se redujeron en un 33%. En el futuro, se podrá conversar con un gobierno que sí… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) April 10, 2026

Luego de ese mensaje se agudizó la crisis entre entre Bogotá y Quito. El Petro solicitó el regreso de la embajadora María Antonia Velasco Guerrero; y anunció un consejo de ministros en la frontera.

Respuesta de Gustavo Petro a Daniel Noboa

El jefe de Estado rechazó cualquier señalamiento sobre vínculos personales con actividades ilícitas, al precisar que no posee empresas relacionadas con comercio internacional ni cuentas en el exterior, y que su patrimonio se limita a bienes familiares adquiridos de forma legal.

“Insulta el presidente Noboa al presidente colombiano que hoy anuncia al país la disminución de las hectáreas de cultivos de hoja de coca en Colombia que no se lograba desde el año 2018”, escribió Petro.

Petro cuestionó a las autoridades ecuatorianas por el aumento de cargamentos de cocaína detectados en puertos del país vecino, y planteó que las mafias de Colombia y Ecuador operan de forma articulada con sectores del poder político y económico en la región.

“Que expliquen en Ecuador por qué caen cargamentos de cocaína en esos barcos de negocios malolientes, que expliquen los políticos del Ecuador por qué se debilitó tanto la vigilancia en los puertos marítimos que pasaron a ser los mayores exportadores de cocaína del mundo”, agregó.

Los compromisos contra el narcotráfico los hice desde que inicié mi vida de lucha por la justicia social en Colombia. Yo no nací en casa de grandes bananeros o banqueros. Nací dentro del pueblo trabajador que no es narcotraficante ni lavador de dólares. Vive de su trabajo y de su… https://t.co/PP188CwQat — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 10, 2026

Asimismo, destacó la cooperación binacional en materia de seguridad, al referirse a incautaciones recientes de droga en puertos internacionales y a la coordinación entre fuerzas policiales de distintos países, incluida la colaboración con Ecuador.

El presidente colombiano afirmó que en zonas fronterizas como Nariño y Putumayo se registró una reducción significativa de homicidios y avances en programas de sustitución de cultivos ilícitos, mientras cuestionó que la violencia en Ecuador tenga origen en otras rutas del narcotráfico.

Finalmente, Petro rechazó los señalamientos del mandatario ecuatoriano y exigió respeto por las víctimas del conflicto asociado al narcotráfico, al tiempo que elevó el tono diplomático al afirmar que su gobierno alcanzó resultados históricos en incautaciones y reducción de cultivos ilícitos.

Fuerte crisis entre Colombia y Ecuador

Luego de que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, decidió subir unilateralmente los aranceles para los productos colombianos que llegan a ese país, Colombia decidió tomar otras acciones relacionadas a la importación de energía, lo que ha desatado una guerra económica entre los dos países que comparten una extensa frontera.