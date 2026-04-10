El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó el regreso inmediato al país de la embajadora en Ecuador, María Antonia Velasco, en una decisión que marca un nuevo punto de tensión diplomática entre ambos países.

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(Vea también: Petro insiste en que bomba hallada en frontera es de Ecuador y enviará nota de protesta)

La instrucción del mandatario se produce luego de que el gobierno ecuatoriano anunciara un incremento en los aranceles a productos colombianos, que pasarán del 50 % al 100 % a partir del próximo 1 de mayo, una medida que ha generado preocupación en sectores económicos y políticos en Colombia.

De acuerdo con lo informado por fuentes oficiales, la decisión de llamar a consultas a la embajadora hace parte de los mecanismos diplomáticos utilizados por los Estados cuando se presentan desacuerdos significativos en la relación bilateral, lo que refleja la gravedad del momento entre Bogotá y Quito.

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En un extenso trino, el jefe de Estado también anunció que el próximo consejo de ministros se llevará a cabo en la frontera con Ecuador, en lo que sería una señal política frente a las decisiones adoptadas por el país vecino y el impacto que estas podrían tener en las regiones limítrofes.

Los compromisos contra el narcotráfico los hice desde que inicié mi vida de lucha por la justicia social en Colombia. Yo no nací en casa de grandes bananeros o banqueros. Nací dentro del pueblo trabajador que no es narcotraficante ni lavador de dólares. Vive de su trabajo y de su… https://t.co/PP188CwQat — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 10, 2026

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre relaciones con Ecuador?

A través de su cuenta en la red social X, Petro expresó además su inconformidad con el manejo de la relación por parte del gobierno ecuatoriano. El mandatario aseguró que ha tenido “paciencia” frente a los señalamientos y críticas provenientes de su homólogo, en medio de un ambiente de creciente fricción diplomática.

Este episodio se suma a una serie de desencuentros recientes entre ambos gobiernos. En días anteriores, Ecuador ya había llamado a consultas a su embajador en Colombia tras declaraciones de Petro sobre asuntos internos de ese país, lo que evidenció el deterioro progresivo de las relaciones bilaterales.

“Que expliquen en Ecuador por qué caen cargamentos de cocaína en esos barcos de negocios malolientes, que expliquen los políticos del Ecuador por qué se debilitó tanto la vigilancia en los puertos marítimos que pasaron a ser los mayores exportadores de cocaína del mundo”, indicó el mandatario.

Además del frente diplomático, la tensión también tiene un componente económico. El aumento arancelario impactaría a miles de empresas colombianas que exportan hacia Ecuador, uno de los mercados tradicionales en la región, lo que podría generar efectos en el comercio binacional.

La relación entre Colombia y Ecuador atraviesa así uno de sus momentos más complejos en los últimos años, con diferencias que se extienden desde lo comercial hasta lo político, y que ahora escalan con decisiones que afectan directamente la representación diplomática y el intercambio entre ambos países.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.