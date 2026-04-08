La relación diplomática entre Colombia y Ecuador atraviesa su momento más crítico en años. Este miércoles, la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, anunció el llamado a consultas de su embajador en Bogotá, Arturo Félix Wong. La medida es una respuesta directa a las afirmaciones del presidente Gustavo Petro, quien calificó al exvicepresidente Jorge Glas como un “preso político”, desatando una enérgica protesta desde Quito.

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La chispa que encendió este nuevo choque fue un mensaje del mandatario colombiano en redes sociales, donde pidió a organismos internacionales velar por los derechos de Glas, asegurando que se trata de un perseguido. El Gobierno de Daniel Noboa respondió con contundencia, enviando una nota de protesta en la que aclara que Glas no es un perseguido, sino un sentenciado por delitos de asociación ilícita, cohecho y peculado tras procesos legítimos.

“Desde afuera quieren vender el cuento de los ‘presos políticos’ para tapar lo evidente: en la cárcel hay un corrupto que debe responder al Ecuador”, enfatizó el presidente Noboa, recordando que Glas cumple penas que suman más de 20 años de prisión.

Más allá de la retórica, la crisis ya tiene consecuencias materiales. La canciller Sommerfeld confirmó la suspensión de las mesas técnicas de diálogo previstas para la próxima semana. Estos encuentros eran fundamentales para intentar frenar la escalada de la “guerra comercial” que mantienen ambos países desde enero.

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Cabe recordar que la tensión económica ha crecido con la imposición mutua de gravámenes:

Ecuador: impuso un arancel del 50 % a productos colombianos alegando fallas en la cooperación de seguridad.

Colombia: respondió con el Decreto 0170, gravando con el 50 % a más de 185 productos ecuatorianos como arroz, azúcar y banano.

Energía: Bogotá suspendió temporalmente el suministro eléctrico que ayudaba a paliar la escasez en el vecino país.

El Gobierno de Ecuador sostiene que las declaraciones de Petro solo contribuyen a deteriorar las relaciones y distraen de los desafíos comunes, como la lucha antinarcóticos y la protección de la frontera. El llamado a consultas del embajador Wong, quien llegará a Quito entre hoy y mañana, marca un distanciamiento que podría profundizar la vulnerabilidad económica de los exportadores de ambos países.

Por ahora, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia no ha emitido una respuesta oficial al retiro del embajador ecuatoriano, mientras la incertidumbre crece en los sectores comerciales que dependen del intercambio andino.

Fuerte crisis entre Colombia y Ecuador

Luego de que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, decidió subir unilateralmente los aranceles para los productos colombianos que llegan a ese país, Colombia decidió tomar otras acciones relacionadas a la importación de energía, lo que ha desatado una guerra económica entre los dos países que comparten una extensa frontera.