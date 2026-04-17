Aunque su comercialización es totalmente legal en ese país, existen importantes limitaciones: no hay frigoríficos habilitados para tránsito federal, la venta solo puede autorizarse a nivel provincial y debe cumplir estrictos controles sanitarios, detalla la cadena argentina TN.

Sigue a PULZO en Discover

En este caso, la experiencia fue supervisada por las autoridades sanitarias y se desarrolló en la ciudad de Trelew, Chubut, donde el kilo se vendió a 7.500 pesos argentinos (19.900 pesos colombianos) y se agotó rápidamente.

El proyecto, impulsado por el productor Julio Cittadini, busca posicionar esta carne como una alternativa productiva, especialmente en un contexto de aumento del precio de la carne vacuna y de interés por nuevas fuentes de proteína, añade ese medio.

Según el productor, su sabor y apariencia son muy similares a los de la carne de vaca, lo que habría favorecido su aceptación inicial.

Desde el sector cárnico señalan que se trata de una iniciativa incipiente, con desafíos como la falta de infraestructura y regulación específica, resalta ese canal.

A futuro, su expansión dependerá de la habilitación de frigoríficos, un marco normativo claro y la respuesta del mercado, aunque por ahora sigue siendo una experiencia limitada.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.