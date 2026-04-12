El candidato presidencial Abelardo de la Espriella volvió a crear conversación pública luego de la entrevista que tuvo con Vicky Dávila este domingo 12 de abril. Allí, el abogado retomó una de las polémicas más recordadas de su trayectoria: sus comentarios sobre el ajiaco y su conocida aversión a la changua.

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Durante la conversación, Dávila le preguntó cómo lograría conectar con personas que lo perciben como una figura “elitista”. En su respuesta, De la Espriella defendió su forma de ser y aseguró que mantiene la misma personalidad de hace décadas.

“Vicky, tú me conoces hace veintipico de años. Yo soy el mismo personaje que conociste hace veintipico de años, tú lo sabes en tu corazón. Yo puedo disfrutar una cosa espectacular o una cosa de barrio”, afirmó el candidato durante la entrevista.

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Añadió además una frase en la que insistió en su forma de entender su identidad pública y política:

“Yo tengo al pueblo en el corazón, pero en la cabeza tengo al mundo […]. Con respecto al ajiaco, yo siempre dije que era una mamadera de gallo ante una mamadera de gallo de la gente del altiplano diciéndonos a nosotros zoofílicos”.

En medio de la conversación, Dávila lo invitó a reconocer que ese tipo de comentarios le han generado controversia pública, a lo que el precandidato respondió reafirmando su estilo directo.

“Yo soy así, yo no tengo que hacer cálculos. Prefiero ser querido por lo que soy, que admirado por lo que no soy”, sostuvo.

El tema gastronómico volvió a tomar protagonismo cuando De la Espriella se refirió a sus hábitos alimenticios en Bogotá y reiteró una frase que ha generado discusión en el pasado.

“Cuando voy a Bogotá, a la sede, todos los días como potaje carcelario, que cariñosamente le digo potaje carcelario. Con lo que nunca voy a poder es con la changua. Tengo derecho a que no me gusten esas cosas, pero a mí el potaje me encanta”, agregó el candidato.

Acá, el momento en el que lo dijo (minuto 49:42):

¿Cuál fue la polémica de Abelardo de la Espriella y el ajiaco?

El comentario reavivó una controversia que ya había circulado años atrás en redes sociales y espacios de opinión, relacionada con sus opiniones sobre el ajiaco, uno de los platos más representativos de la gastronomía bogotana.

En ocasiones anteriores, De la Espriella fue criticado por referirse a esta preparación en términos considerados despectivos por algunos sectores, lo que generó debates sobre regionalismo, identidad cultural y respeto por las tradiciones culinarias del centro del país.

Aunque el candidato ha sostenido en diferentes entrevistas que sus comentarios han sido tomados en tono de “mamadera de gallo” y como respuesta a provocaciones previas, la interpretación de sus palabras ha sido objeto de discusión constante, especialmente en redes sociales, donde el tema se ha viralizado en varias oportunidades.

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