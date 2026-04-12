En medio de anuncios sobre una de las EPS más grandes de Colombia, un episodio sorprendió a propios y extraños en uno de los centros de atención más reconocidos a nivel nacional.
El tema se vivió en el Hospital Universitario del Valle, ubicado en Cali, donde un hombre armado provocó momentos de pánico y de tensión que requirieron la respuesta de las autoridades. Este es el video de esa situación:
#PÁNICO. Momentos de tensión se vivieron en el Hosp. Universitario del Valle (Cali) luego de que sujeto violento irrumpiera armado en las instalaciones. El hombre se enfrentó a las autoridades usando hachas y machetes, generando caos en salas de espera. Policía evitó una tragedia pic.twitter.com/srKe3E3AEW
— Colombia Oscura (@ColombiaOscura) April 11, 2026Lee También
Video: así entró Nelson Velásquez a la cárcel de Itagüí y nueva versión provoca dudas sobre él Un policía herido, dejó ataque con explosivos contra patrulla en Cúcuta; vehículo quedó destruido Sicario secuestró un bus escolar en Cali cuando huía, luego de cometer crimen: detalles de qué pasó De Venezuela a las estrellas: la inspiradora historia de Cristian, el joven que triunfa en la astronomía mundial
De acuerdo con la cuenta de X de Colombia Oscura, que replicó las escalofriantes imágenes del sujeto, esta persona irrumpió usando hachas y machetes, causando caos en salas de espera.
Esa información, compartida en la noche del sábado 11 de abril de 2026, indicó que la Policía evitó una tragedia al controlar las actitudes del hombre que creó terror entre los presentes.
No se aclararon específicamente las razones por las que el agresor llegó al Hospital Universitario del Valle (ver mapa) en esas condiciones ni las consecuencias por esa actitud.
¿Cómo actuar ante una persona armada en Colombia?
Enfrentar una situación con una persona armada requiere priorizar la supervivencia mediante la calma y la sumisión estratégica. Según el Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia, ante un atraco o amenaza con arma de fuego o blanca, la recomendación principal es no oponer resistencia.
Los objetos materiales pueden recuperarse, pero la integridad física es irreemplazable. La reacción del agresor suele ser impredecible, por lo que cualquier movimiento brusco puede ser interpretado como un ataque, elevando el riesgo de un desenlace fatal.
De acuerdo con los protocolos de seguridad ciudadana de la Policía Nacional de Colombia, para actuar correctamente en estos escenarios críticos durante 2026, debe seguir estos pasos:
- Mantener la calma: Respire profundamente para evitar ataques de pánico que nublen su juicio o alteren al agresor.
- Mostrar sus manos: Manténgalas visibles en todo momento para demostrar que no porta elementos defensivos o armas.
- Evitar el contacto visual directo: Mirar fijamente a los ojos puede ser percibido como un desafío o un intento de memorizar el rostro para una denuncia posterior.
- Entregar lo solicitado: Si el fin es el hurto, entregue sus pertenencias de manera pausada, informando previamente cualquier movimiento que deba realizar.
- Buscar refugio: Si la situación es un tiroteo activo, aplique la técnica de ‘Correr, Esconderse y Luchar’ (en ese orden de prioridad).
Por su parte, la Unidad Nacional de Protección (UNP) sugiere que, una vez cese la amenaza, la víctima debe ponerse a salvo antes de intentar cualquier comunicación.
La Fiscalía General de la Nación enfatiza la importancia de reportar el hecho inmediatamente a través de la línea 123 o la plataforma ‘A Denunciar’. Proporcionar detalles sobre la vestimenta, el tipo de arma y la dirección de huida facilita la acción de las patrullas del cuadrante y el inicio de la investigación penal.
Informe médico de Kevin Acosta
El presidente Gustavo Petro ha sido criticado porque usó el informe médico y personal del niño Kevin Acosta para defenderse y defender los problemas en el sistema de salud que se han incrementado durante su Gobierno. Constantemente se refirió a las decisiones que tomó la madre del menor de edad sobre la salud del niño de 7 años y publicó detalles muy privados de la historia clínica del niño. Esta decisión ha sido interpretada por algunas personas como una intención de quitarle la responsabilidad al sistema de salud y ponerla sobre la madre.
* Pulzo.com se escribe con Z
Lee todas las noticias de nación hoy aquí.
LO ÚLTIMO