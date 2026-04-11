En medio de las alertas de este sábado 11 de abril, Cruz Verde anunció que le informó a Sanitas EPS la no prórroga de contrato de dispensación de medicamentos del plan de beneficios en salud, cuya fecha de finalización es el 30 de septiembre de 2026.

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La empresa indicó que esta decisión ha sido también comunicada a las autoridades competentes, en un aviso determinante de cara al futuro para millones de pacientes.

“Cruz Verde reconoce la importancia de mantener el acceso de los usuarios a medicamentos y otros productos necesarios para asegurar el goce efectivo de su derecho fundamental a la salud. Para tal fin, Cruz Verde ha anunciado con seis meses de anticipación, su decisión para que la EPS Sanitas, realice una transición ordenada durante ese tiempo”, indicó.

La cadena de droguerías que tiene una amplia cobertura en Colombia explicó qué pasará en el tiempo que viene de cara al futuro para las personas que esperan el servicio en cuestión.

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“Cruz Verde mantendrá la continuidad en la entrega de medicamentos en los términos comunicados a sanitas y brindará el acompañamiento pertinente, a la EPS y a los nuevos gestores farmacéuticos que está designe”, aclaró.

Este es el comunicado replicado desde la cuenta de X de Caracol Radio:

#SALUD | Cruz Verde dejará de dispensar medicamentos del Plan de Beneficios para Sanitas EPS (@sanitas_eps) a partir del 1 de octubre. La entidad señaló que, hasta entonces, mantendrá la plena continuidad en la entrega de medicamentos en los términos comunicados a Sanitas y… pic.twitter.com/KIA8ZhbzFN — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 12, 2026

¿Cuántos usuarios tiene EPS Sanitas en Colombia?

EPS Sanitas se consolida como una de las entidades promotoras de salud más grandes de Colombia, desempeñando un papel crítico en el sistema de aseguramiento nacional. Según el último reporte oficial de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) y los datos actualizados al 2026, esta entidad cuenta con una base de afiliados que supera los 5.7 millones de personas.

Esta cifra incluye tanto a usuarios del régimen contributivo como del régimen subsidiado, distribuidos en gran parte del territorio nacional, con una presencia especialmente fuerte en Bogotá y la región central.

De acuerdo con el portal de datos abiertos de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), Sanitas gestiona aproximadamente el 11 % de la población afiliada al sistema de salud en el país.

Esta magnitud poblacional fue uno de los argumentos técnicos que motivaron la intervención administrativa por parte del Gobierno Nacional en años anteriores, buscando garantizar la continuidad del servicio para este vasto grupo de ciudadanos. La entidad destaca que su red de atención es vital para la estabilidad del flujo de recursos en el sector salud.

Por su parte, el gremio de las EPS, ACEMI, resalta en sus informes de indicadores sectoriales que la confianza de los usuarios en Sanitas se refleja en su baja tasa de traslados voluntarios en comparación con otras operadoras.

La información proporcionada por el Ministerio de Salud y Protección Social ratifica que, a pesar de los desafíos financieros y administrativos, la entidad mantiene la responsabilidad sobre el bienestar de millones de familias colombianas que dependen de su red de clínicas y hospitales propios y contratados.

¿Cuántas droguerías tiene Cruz Verde en Colombia?

Cruz Verde es hoy la red de farmacias más grande de Colombia y una de las más influyentes de América Latina. Sus cifras más recientes confirman un crecimiento sostenido desde su llegada al país.

Desde su llegada a Colombia en 2012, Cruz Verde opera actualmente 1.060 droguerías ubicadas en 28 departamentos del país. La compañía también dispensa medicamentos a seis millones de afiliados a entidades de seguridad social y vende a 300 clínicas y hospitales del sector público y privado.

La inauguración del punto de venta número 1.000 marcó un hito histórico para la compañía, que proyectó cerrar 2025 con 1.050 tiendas en operación en Colombia y 120 clínicas intrahospitalarias, fortaleciendo su presencia en ciudades intermedias y zonas con acceso limitado a medicamentos especializados.

En 2025, Cruz Verde registró ingresos totales por $6,26 billones, un aumento del 13,5% frente a 2024, cuando los ingresos fueron de $5,51 billones. La empresa pasó de 8.178 empleados en 2024 a 9.848 en 2025, de los cuales el 74% son mujeres.

Cruz Verde pertenece a FEMSA Salud, el brazo farmacéutico del grupo mexicano FEMSA, con presencia también en México, Chile, Ecuador y Uruguay.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.