El Gobierno Nacional anunció que varios puntos de Drogas La Rebaja serán transformados en centros de atención primaria en salud y lugares de entrega de medicamentos para EPS en todo el país.

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Según el presidente Gustavo Petro, esta red podría alcanzar cerca de 950 sedes, con el objetivo de mejorar el acceso a servicios básicos, especialmente en regiones con limitaciones en cobertura.

La Rebaja operará en tres frentes: su línea comercial tradicional (retail), la dispensación de medicamentos para las EPS y la incorporación de consultorios médicos junto con nuevos puntos de atención en salud.

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Esta expansión busca aprovechar la infraestructura ya existente, que incluye más de 950 droguerías y minimarkets, además de canales virtuales y servicios a domicilio, respaldados por miles de empleados entre asesores y mensajeros.

El Gobierno considera que esta estrategia permitirá acercar tratamientos y medicamentos a poblaciones vulnerables. Sin embargo, en el frente financiero se anticipan dificultades.

Para 2026, la empresa proyecta ingresos cercanos a $1,39 billones, con un crecimiento moderado.

Aun así, los altos costos operativos, que representan cerca de 70% de los ingresos, y el aumento en gastos, estimados en 37,7% de las ventas, afectarían la rentabilidad. Como resultado, se prevé una pérdida neta de más de $63.000 millones.

Cuántos años tiene Drogas La Rebaja en Colombia

La historia de Drogas La Rebaja se remonta a 1975, cuando fue fundada en Cali como una pequeña cadena de farmacias enfocada en ofrecer medicamentos a precios accesibles.

Con el tiempo, la empresa creció rápidamente y se expandió por varias ciudades de Colombia, consolidándose como una de las principales redes de droguerías del país gracias a su modelo de descuentos y cercanía con los usuarios.

Sin embargo, su historia dio un giro en los años 90, cuando se descubrió que la compañía había sido adquirida por el cartel de Cali, liderado por los hermanos Gilberto Rodríguez Orejuela y Miguel Rodríguez Orejuela.

Esto convirtió a Drogas La Rebaja en un símbolo de cómo el narcotráfico infiltró sectores legales de la economía.

Tras la caída del cartel, el Estado colombiano asumió el control de la empresa a través de la Dirección Nacional de Estupefacientes, y posteriormente su administración pasó a manos de cooperativas vinculadas al sector salud.

Desde entonces, la cadena ha continuado operando legalmente, enfocada en la venta de medicamentos y productos de cuidado personal.

Hoy, Drogas La Rebaja sigue siendo una marca reconocida en Colombia, con presencia nacional y un pasado que refleja tanto crecimiento empresarial como episodios complejos de la historia del país.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.