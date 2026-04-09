Las inmediaciones del aeropuerto El Dorado en Bogotá han sido escenario de intensas jornadas de protestas y bloqueos este 8 y 9 de abril. Los conductores de Taxi Imperial, la empresa que domina la operación en la terminal aérea, manifiestan su descontento por la competencia de plataformas digitales y vehículos de servicio especial (placas blancas), además de inconformidad por la nueva gerencia que estaría afectando sus turnos e ingresos.

Sigue a PULZO en Discover

Detrás de esta organización se encuentra una de las figuras más influyentes del transporte en Colombia: Eduardo Hernández Suárez, de acuerdo con datos de Las 2 Orillas.

Originario de La Uvita (Boyacá), Eduardo Hernández no siempre estuvo en la cima de la pirámide empresarial. Sus inicios en el sector se dieron bajo la tutoría de Uldarico Peña, el histórico líder del gremio. Hernández comenzó desde la base, trabajando como conductor —conocido coloquialmente como ‘Ganso’— en el mismo aeropuerto que hoy sus afiliados bloquean.

Fue en ese entorno donde Hernández identificó la necesidad de profesionalizar y organizar el servicio de transporte individual.

(Vea también: “Los carros son iguales”: N. Morales saltó de la piedra por carreras de $ 200.000 desde El Dorado)

En 1986, hace casi cuatro décadas, Hernández tuvo una visión que transformaría el negocio: crear una central de radio con una línea telefónica exclusiva para servicios. Así nació la Línea UNO (211 11 11).

El modelo se destacó por su atención al cliente:

Central femenina: las llamadas eran atendidas por mujeres con voces amables para generar confianza.

Crecimiento acelerado: lo que inició con apenas 50 vehículos y el apoyo de amigos propietarios, pronto se consolidó en una flota de 200 carros.

Hoy en día, Hernández Suárez es el máximo referente del gremio a través de un conglomerado que agrupa diversas marcas. Actualmente, cuenta con 28.000 taxis afiliados a sus empresas, lo que representa más del 50 % de la flota total de la capital colombiana.

Entre sus compañías más destacadas, de acuerdo con Las 2 Orillas, se encuentran:

Radio Taxi Aeropuerto / Taxi Imperial.

Taxis Libres.

Viajes Imperial.

Telecuper, Teleclub y Cartaxis.

¿Quién es el gerente de Taxi Imperial?

El servicio de transporte en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá inicia una nueva etapa bajo el liderazgo de Julio Jiménez, quien recientemente asumió la gerencia de Taxi Imperial. Jiménez, que completa cerca de un mes en el cargo, llega en un momento clave de transición para la compañía.

De acuerdo con el directivo, su gestión está enfocada en adaptar la operación a las exigencias de la ‘nueva movilidad’ que requiere la principal terminal aérea del país, buscando elevar los estándares de atención para los turistas y usuarios locales.

Dentro de los pilares de esta nueva administración, Jiménez destacó la implementación de herramientas tecnológicas para garantizar la transparencia y la seguridad del usuario. Los puntos principales de su estrategia incluyen:

Monitoreo constante: los vehículos vinculados deberán contar con cámaras de audio y video.

Transparencia en cobros: se mantendrá y reforzará el sistema de tarifa preliquidada, permitiendo que el cliente conozca el valor exacto del servicio antes de iniciar el recorrido, evitando alteraciones en el costo final.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.