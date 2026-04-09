Las protestas de taxistas en el Aeropuerto El Dorado se originaron por inconformidades con la nueva administración de la empresa operadora de la terminal.

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Los conductores denuncian que las recientes medidas han reducido drásticamente su acceso a pasajeros, afectando sus ingresos y condiciones laborales.

Según el gremio, tras tres meses de diálogo no se alcanzaron acuerdos y se incumplieron compromisos previos, lo que llevó a un cese de actividades pacífico y bloqueos en la zona.

Uno de los principales reclamos es la supuesta prioridad que se le da a camionetas blancas, las cuales —afirman— no pagan los mismos impuestos ni siguen las mismas reglas.

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Estas, además, no utilizan taxímetro y cobran tarifas más altas, generando competencia desigual.

Los taxistas también señalan que deben pagar cerca de $ 500.000 mensuales por parqueadero, mientras que otros servicios reciben carreras sin hacer fila.

Adicionalmente, critican nuevas condiciones laborales como el cobro del 15% por servicio y propuestas que consideran desfavorables para los propietarios de vehículos.

La situación ha llevado a una caída significativa en sus ingresos diarios. Por ello, piden la intervención de autoridades para garantizar condiciones justas, regulación equitativa y mejoras en su calidad de vida.

Néstor Morales criticó situación de los taxis

El periodista señaló que no comprende la diferencia de tarifas entre taxis blancos y amarillos, ya que los vehículos son iguales y lo único que cambia es el color.

“¿Cómo es posible que las camionetas de servicios especiales [blancas] cobren carreras de 150.000 o 200.000 pesos? Muchas personas me han dicho que del aeropuerto a Chapinero cobran 150.000 pesos. Todos los carros son iguales: cuatro ruedas y una carrocería. ¿Cómo así que carreras de 200.000 pesos?”, preguntó Morales en Blu Radio.

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