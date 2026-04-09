Las protestas de taxistas en el Aeropuerto El Dorado se originaron por inconformidades con la nueva administración de la empresa operadora de la terminal.
Los conductores denuncian que las recientes medidas han reducido drásticamente su acceso a pasajeros, afectando sus ingresos y condiciones laborales.
Según el gremio, tras tres meses de diálogo no se alcanzaron acuerdos y se incumplieron compromisos previos, lo que llevó a un cese de actividades pacífico y bloqueos en la zona.
Uno de los principales reclamos es la supuesta prioridad que se le da a camionetas blancas, las cuales —afirman— no pagan los mismos impuestos ni siguen las mismas reglas.
Estas, además, no utilizan taxímetro y cobran tarifas más altas, generando competencia desigual.
Los taxistas también señalan que deben pagar cerca de $ 500.000 mensuales por parqueadero, mientras que otros servicios reciben carreras sin hacer fila.
Adicionalmente, critican nuevas condiciones laborales como el cobro del 15% por servicio y propuestas que consideran desfavorables para los propietarios de vehículos.
La situación ha llevado a una caída significativa en sus ingresos diarios. Por ello, piden la intervención de autoridades para garantizar condiciones justas, regulación equitativa y mejoras en su calidad de vida.
Néstor Morales criticó situación de los taxis
El periodista señaló que no comprende la diferencia de tarifas entre taxis blancos y amarillos, ya que los vehículos son iguales y lo único que cambia es el color.
“¿Cómo es posible que las camionetas de servicios especiales [blancas] cobren carreras de 150.000 o 200.000 pesos? Muchas personas me han dicho que del aeropuerto a Chapinero cobran 150.000 pesos. Todos los carros son iguales: cuatro ruedas y una carrocería. ¿Cómo así que carreras de 200.000 pesos?”, preguntó Morales en Blu Radio.
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