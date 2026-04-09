Una tensa entrevista en Blu Radio se convirtió en el escenario de un fuerte rifirrafe entre el periodista Néstor Morales y Julio Jiménez, gerente de Taxi Imperial. El eje central de la discusión fue el costo que los pasajeros deben pagar por los servicios especiales (carros blancos) en el Aeropuerto El Dorado, cifras que dejaron al comunicador “escandalizado”.

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Néstor Morales no ocultó su indignación al recibir múltiples reportes de oyentes que denuncian cobros que parecen sacados de otra realidad. “Estoy escandalizado porque muchos me están mandando cuánto cobran ustedes. Son 160.000 pesos hasta Chapinero”, reclamó el periodista, quien cuestionó la justificación de tales tarifas basándose en el tipo de vehículo.

“Todos los carros son iguales, una carrocería y cuatro ruedas, entonces porque son eléctricos cobran a 160.000 pesos o 200.000 pesos a Cota, que son 21 kilómetros. Ese cuento de dónde salió”, sentenció Morales, restándole peso al argumento de la tecnología eléctrica como factor para triplicar el valor de una carrera convencional.

Ante los ataques, Julio Jiménez defendió el modelo de negocio argumentando que no se trata solo de un transporte, sino de un servicio premium de seguridad. Según el gerente, el promedio de un automóvil de cuatro puestos está entre los 70.000 y 80.000 pesos, pero justificó los montos más altos por el valor agregado.

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“Tenemos un diferencial que es cámaras de video, de audio, el carro es eléctrico y el conductor es distinto. Los carros de servicio especial tienen vigilancia 24 horas, tenemos una central que monitorea tu recorrido y si se quedó algún objeto, esa es la diferencia, Néstor”, explicó Jiménez, intentando calmar los ánimos.

La tensión aumentó cuando Morales indagó sobre la propiedad de las empresas que operan en la terminal aérea. Aunque Jiménez confirmó que American Visa y Taxi Imperial son las compañías reguladas, evitó confirmar de tajo si era el dueño de la primera, limitándose a denunciar la difícil situación de seguridad que atraviesa. “Me ha tocado poner escoltas, estoy amenazado, temo por mi familia, la verdad es una situación compleja”, afirmó.

Finalmente, Jiménez desmintió las acusaciones sobre personal en el aeropuerto que redirecciona a los pasajeros hacia los carros blancos mediante mensajes que estigmatizan a los taxistas “amarillos”. Según él, se trata de una “mentira de unos pocos” y defendió la transición hacia un servicio donde los conductores tengan todas las prestaciones de ley y garantías de seguridad, igualando las condiciones del servicio especial.

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