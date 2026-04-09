Este jueves 9 de abril, Colombia amanece bajo una jornada de protestas y movilizaciones en diferentes regiones del país. Sectores ciudadanos, gremios de transportadores y comerciantes han convocado a un paro nacional con un objetivo claro: manifestar su rechazo contundente al incremento desmedido en los avalúos catastrales, lo que ha derivado en cobros del impuesto predial que muchos consideran impagables.

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En el departamento de Santander, la situación ha escalado a tal punto que la Gobernación decidió activar un Puesto de Mando Unificado (PMU) desde la noche del 8 de abril. Óscar Hernández Durán, secretario del Interior departamental, confirmó que el acompañamiento institucional busca garantizar el derecho a la protesta, pero también proteger la movilidad de quienes no participan en la jornada.

Los puntos críticos identificados en esta región incluyen la ruta comunera entre San Gil y Socorro, así como zonas estratégicas del área metropolitana de Bucaramanga y Floridablanca. El municipio de Lebrija también se encuentra bajo estricta vigilancia ante posibles bloqueos que podrían cortar la comunicación terrestre con el centro del país.

La preocupación se extiende a los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. En este último, se han reportado concentraciones en el municipio de Guaduas y en la vía que comunica a Bogotá con La Calera, específicamente en el sector conocido como el peatonal de Santiamén. Estos cierres parciales amenazan con colapsar el ingreso y salida de la capital colombiana durante las horas pico.

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En el Valle del Cauca, el foco de atención se centra en el municipio de Yumbo, donde el ingreso al corregimiento de Dapa presenta afectaciones. Por su parte, en Antioquia, las movilizaciones han sido convocadas en el municipio de Sabaneta, afectando el flujo vehicular en el sur del Valle de Aburrá. En los Llanos Orientales, se prevén bloqueos en la rotonda de entrada a Yopal, Casanare.

El eje cafetero no es ajeno a la problemática. En Armenia, Quindío, los líderes del comité del paro han sido enfáticos en señalar que las actualizaciones catastrales no están siguiendo los principios de progresividad que dicta la ley. Según Sandra Patricia Giraldo, coordinadora del comité, los ciudadanos están recibiendo facturas que desconocen la capacidad económica del contribuyente, generando un sentimiento de acoso financiero por parte de las administraciones locales.

Las autoridades han recomendado a los transportadores y viajeros consultar permanentemente el estado de las vías a través del numeral 767 de la Policía de Tránsito. Se espera que las jornadas de protesta se extiendan durante gran parte del día, mientras los comités del paro esperan una respuesta del Gobierno Nacional frente a la revisión de los avalúos que hoy tienen en jaque el bolsillo de miles de colombianos.