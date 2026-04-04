El regreso a las aulas tras el descanso de Semana Santa será corto para el sector público en Colombia. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) ha confirmado oficialmente que el próximo martes 15 de abril se llevará a cabo un cese de actividades de 24 horas en todo el territorio nacional. La medida, que paralizará las clases en miles de instituciones educativas oficiales, busca presionar al Gobierno Nacional ante lo que el gremio califica como una gestión “lenta e ineficiente” de sus necesidades básicas.
La decisión no fue tomada al azar. Tras una reunión de la Junta Nacional del gremio, los voceros de Fecode concluyeron que la situación actual de los docentes es crítica, especialmente en lo que respecta al nuevo modelo de salud. Aunque el sistema entró en funcionamiento recientemente con la promesa de mejorar la atención, el sindicato sostiene que la transición ha sido accidentada y que, en la práctica, ha puesto en riesgo la integridad de los profesores y sus familias.
“Persisten fallas graves en la prestación de servicios médicos, lo que ha generado una incertidumbre total”, advirtió la organización. Según la denuncia, la falta de oportunidad en la asignación de citas y la interrupción de tratamientos ya iniciados son el pan de cada día para los educadores, especialmente en las regiones más apartadas del país donde la cobertura efectiva brilla por su ausencia.
Fecode ha trazado una hoja de ruta con puntos específicos que consideran han sido ignorados por el Ministerio de Educación y las entidades competentes:
- Atención médica oportuna: solución inmediata a las fallas en la asignación de citas y especialistas.
- Continuidad de tratamientos: garantías para procedimientos médicos complejos que quedaron en el limbo con el cambio de modelo.
- Decretos salariales 2026: exigencia de expedir formalmente el aumento salarial correspondiente a este año.
- Cumplimiento de acuerdos: respeto a los pactos firmados previamente con el Ejecutivo que aún no se materializan.
- Infraestructura prestacional: mejoras de fondo en el sistema de salud del magisterio a nivel nacional.
Para los padres de familia, esta noticia implica un reto logístico. Se prevé que la gran mayoría de los colegios públicos cierren sus puertas durante esa jornada, dejando a millones de niños y jóvenes sin actividades académicas. Además del cese de labores, Fecode anunció movilizaciones y concentraciones masivas en las principales capitales del país, lo que podría generar traumatismos en la movilidad durante el martes 15 de abril.
Desde el sindicato se ha reiterado que este movimiento es una respuesta necesaria ante promesas que “siguen en el papel”. Por ahora, el Gobierno Nacional no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre si buscará una mesa de diálogo previa para desactivar la protesta. Lo cierto es que el magisterio vuelve a las calles, poniendo a prueba la capacidad de concertación del Ministerio de Educación en un momento de alta tensión social en el país.
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