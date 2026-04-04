El regreso a las aulas tras el descanso de Semana Santa será corto para el sector público en Colombia. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) ha confirmado oficialmente que el próximo martes 15 de abril se llevará a cabo un cese de actividades de 24 horas en todo el territorio nacional. La medida, que paralizará las clases en miles de instituciones educativas oficiales, busca presionar al Gobierno Nacional ante lo que el gremio califica como una gestión “lenta e ineficiente” de sus necesidades básicas.

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La decisión no fue tomada al azar. Tras una reunión de la Junta Nacional del gremio, los voceros de Fecode concluyeron que la situación actual de los docentes es crítica, especialmente en lo que respecta al nuevo modelo de salud. Aunque el sistema entró en funcionamiento recientemente con la promesa de mejorar la atención, el sindicato sostiene que la transición ha sido accidentada y que, en la práctica, ha puesto en riesgo la integridad de los profesores y sus familias.

“Persisten fallas graves en la prestación de servicios médicos, lo que ha generado una incertidumbre total”, advirtió la organización. Según la denuncia, la falta de oportunidad en la asignación de citas y la interrupción de tratamientos ya iniciados son el pan de cada día para los educadores, especialmente en las regiones más apartadas del país donde la cobertura efectiva brilla por su ausencia.

Fecode ha trazado una hoja de ruta con puntos específicos que consideran han sido ignorados por el Ministerio de Educación y las entidades competentes: