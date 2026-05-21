Detrás del dramático clamor por el derecho a morir dignamente que hoy estremece a Colombia, se encuentra la historia de Diego Alejandro Parra, un médico bogotano de apenas 31 años cuya vida se transformó en un calvario médico insoportable. Su caso se ha convertido en el símbolo más desgarrador de los pacientes con enfermedades huérfanas atrapados en el olvido del sistema de salud en este 2026.

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Antes de que su cuerpo se convirtiera en lo que él mismo describe como una prisión de dolor constante, Diego era un profesional de la salud sumamente activo, elocuente y entregado a su vocación, mediando diariamente entre las falencias de las EPS y el bienestar de las personas.

Diego Alejandro fue uno de los tantos profesionales de la salud que, con orgullo y valentía, se puso la bata blanca para atender a miles de colombianos en la primera línea de batalla durante la crisis del COVID-19. Sin embargo, lo que parecía una victoria contra el virus terminó desencadenando un devastador efecto secundario en su propio organismo.

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El contagio de coronavirus provocó en su cuerpo un agresivo combo de 14 patologías crónicas, desmielinizantes y enfermedades huérfanas de forma simultánea. Entre la lista de males que destruyeron su salud por completo se destacan:

Esclerosis múltiple (enfermedad que ataca la cobertura de los nervios).

Síndrome de persona rígida (causa crisis convulsivas y severas contracturas que impiden respirar).

Fibromialgia.

Dolor crónico intratable.

Anemia.

Polineuropatía inflamatoria.

Hipertensión, entre otras.

“Yo tenía una vida antes del COVID-19 y una después, ya no soy la misma persona… Todo el tiempo siento que me quemo, no hay descanso para el dolor”, relató Parra en exclusiva para Bajo Sospecha, de Pulzo.com, con profunda lucidez a este medio, recordando con nostalgia la época en la que los médicos eran aplaudidos como héroes.

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A sus 31 años, la pérdida de autonomía física golpeó de frente la dignidad de Diego, quien debido a los daños colaterales de sus enfermedades en los esfínteres se vio obligado a depender del uso diario de pañal, una condición que cataloga como inaceptable para vivir.

Tras años de chocar contra las barreras burocráticas del sistema que le negaba los medicamentos paliativos y esenciales, el joven médico decidió dejar de lado cualquier dilema moral o religioso para exigir de forma legal la aplicación de la eutanasia, un procedimiento que ya se encuentra plenamente confirmado e institucionalizado para su caso.

Lejos de querer ser visto con lástima, Diego Alejandro Parra espera que su rostro y su historia sirvan de trampolín para que la justicia en la atención médica llegue a los miles de colombianos que sufren en silencio. “Quiero ser recordado como un peleador, que luchó por todos; si no hay justicia para mí, que sí la haya para los demás”, concluyó el profesional en su último y conmovedor mensaje al país.

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