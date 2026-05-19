El caso del médico colombiano Diego Alejandro Parra se convirtió en uno de los rostros más dolorosos de la crisis que atraviesa el sistema de salud en Colombia. Su historia, marcada por el dolor crónico, las enfermedades huérfanas y las constantes barreras para acceder a tratamientos médicos, abrió un debate nacional sobre el derecho a una atención digna y oportuna.

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Parra, quien durante años ejerció la medicina y dedicó su vida al cuidado de otros pacientes, hoy enfrenta una batalla completamente distinta: sobrevivir mientras lucha contra un sistema que, según denuncia, le ha negado medicamentos esenciales para controlar el avance de sus enfermedades.

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El médico ha explicado públicamente que padece esclerosis múltiple, síndrome de persona rígida y otras patologías de alto impacto que deterioraron gravemente su calidad de vida.

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Las enfermedades le generan espasmos musculares severos, pérdida progresiva de movilidad y dolor constante, situación que —asegura— se agravó por las dificultades para acceder a tratamientos, terapias y medicamentos formulados por especialistas.

En distintos videos difundidos en redes sociales, Diego Parra relató que pasó largos periodos esperando autorizaciones, entregas parciales de medicamentos y respuestas de su EPS, mientras su estado físico empeoraba.

“Quiero morir de una manera digna; la decisión de la eutanasia podría cambiarla si me aseguran el acceso a los medicamentos… La calidad de vida es un tema muy duro; a mí me cuida mi tía política porque mi hermana ejercía violencia intrafamiliar y mi mamá permitió eso”, expresó en una entrevista de Bajo Sospecha, de Pulzo.

Más allá de su condición médica, el caso de Parra expuso uno de los problemas que miles de pacientes denuncian diariamente: las barreras administrativas dentro del sistema de salud.

El médico aseguró que muchos de los medicamentos que necesitaba para controlar el dolor y las complicaciones neurológicas no llegaban a tiempo o eran suspendidos, obligándolo a enfrentar crisis físicas cada vez más agresivas.

En varias oportunidades denunció sentirse abandonado institucionalmente, pese a que sus patologías requerían atención prioritaria y continua.

Su situación tomó mayor relevancia pública cuando habló abiertamente sobre la posibilidad de acceder a la eutanasia, afirmando que el sufrimiento físico y emocional había llegado a un límite insoportable.

“Mi familia no está de acuerdo y si mi mamá ve esto, le digo, mamá apóyame, apóyame, tu no sabes como es este dolor… Yo no creo en Dios y por eso no tengo ese problema moral”, aseguró en Bajo Sospecha.

La historia de Diego Parra coincidió con uno de los momentos más críticos del sistema de salud colombiano, marcado por denuncias de pacientes por retrasos en medicamentos, falta de especialistas y dificultades para acceder a tratamientos de alto costo.

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A lo largo de su proceso, Diego Parra insistió en que ningún paciente debería verse obligado a acudir constantemente a acciones judiciales o a hacer públicas sus enfermedades para recibir atención médica.

Mientras continúa enfrentando sus complicaciones de salud, el médico se convirtió en símbolo de una discusión mucho más amplia: la de miles de personas que, en medio del dolor y la enfermedad, siguen esperando respuestas del sistema de salud colombiano.

“Puede que esta sea mi última entrevista, no sé, pero quiero ser recordado como un peleador, que luche por todos; si no hay justicia para mí, que sí la haya para los demás”, mencionó en la entrevista con Pulzo.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.