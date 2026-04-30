Así como el fallecimiento de un reconocido empresario sorprendió, una nueva medida de cara a quienes solicitan una muerte digna en Colombia por mecanismos legales no pasó desapercibida.

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El periodista Ronny Suárez, quien lidera el formato de salud ‘Signos vitales’ en Pulzo, explicó que ahora los colombianos podrán acceder a la eutanasia sin tener una condición terminal, siempre que exista sufrimiento intenso por condición grave e incurable

El comunicador señaló este giro que surge según la Resolución 813 de 2026 del Ministerio de Salud, que actualiza y unifica la regulación del derecho a morir dignamente en Colombia.

Suárez ofreció una explicación con los siguientes cambios clave para la solicitud de la eutanasia a nivel nacional:

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Amplía el alcance del derecho más allá de la eutanasia e incluye de forma integral los cuidados paliativos y la adecuación de los esfuerzos terapéuticos.

Regula de manera más precisa el consentimiento, incluyendo el consentimiento sustituto y los llamados “apoyos interpretativos de la voluntad”.

Refuerza la autonomía del paciente como eje central de todas las decisiones.

Actualiza y redefine el papel de los comités de ética y de eutanasia dentro del sistema de salud.

“En síntesis, la norma aterriza órdenes de la Corte Constitucional y flexibiliza el acceso, con más énfasis en autonomía y menos requisitos restrictivos”, concluyó.

El tema pone sobre la lupa uno de los aspectos que ha tenido variaciones en los últimos años, con casos que han conmovido a la opinión pública en medio del dolor de los pacientes que los protagonistas.

En ese mismo orden de ideas, es determinante tener en cuenta cuáles son los pasos claves para la solicitud de este derecho a morir dignamente, bajo las normas de la legislación colombiana.

¿Cómo solicitar la eutanasia en Colombia?

El procedimiento para acceder a la muerte digna en Colombia está regulado por el Ministerio de Salud bajo estrictos criterios médicos y legales que garantizan el derecho fundamental a la autonomía:

Manifestar la voluntad libre e informada: el paciente debe expresar su deseo de morir de forma clara, consciente y reiterada. Si el paciente no puede comunicarse, se requiere un Documento de Voluntad Anticipada previo.

el paciente debe expresar su deseo de morir de forma clara, consciente y reiterada. Si el paciente no puede comunicarse, se requiere un Documento de Voluntad Anticipada previo. Padecer una enfermedad grave: el diagnóstico debe ser certificado por un médico tratante. Esto incluye enfermedades terminales o lesiones corporales que causen un sufrimiento físico o psíquico incompatible con una vida digna.

el diagnóstico debe ser certificado por un médico tratante. Esto incluye enfermedades terminales o lesiones corporales que causen un sufrimiento físico o psíquico incompatible con una vida digna. Solicitar el procedimiento a la EPS o IPS: el paciente debe presentar la petición formal ante su entidad de salud. Esta institución tiene la obligación legal de tramitar la solicitud de manera oportuna y sin barreras.

el paciente debe presentar la petición formal ante su entidad de salud. Esta institución tiene la obligación legal de tramitar la solicitud de manera oportuna y sin barreras. Evaluación por el Comité Científico-Interdisciplinario: luego de la petición, se convoca a un comité integrado por un médico especialista, un psicólogo y un abogado. Ellos verifican que se cumplan todos los requisitos legales vigentes.

luego de la petición, se convoca a un comité integrado por un médico especialista, un psicólogo y un abogado. Ellos verifican que se cumplan todos los requisitos legales vigentes. Verificación de la inexistencia de presiones: el equipo psicosocial debe confirmar que la decisión del paciente es autónoma y no es producto de coacción externa, depresión tratable o falta de cuidados paliativos adecuados.

el equipo psicosocial debe confirmar que la decisión del paciente es autónoma y no es producto de coacción externa, depresión tratable o falta de cuidados paliativos adecuados. Ejecución del procedimiento: una vez aprobado el caso, el hospital tiene un plazo máximo de quince días calendario para realizar la eutanasia, a menos que el paciente decida postergar la fecha pactada.

El sitio de la Corte Constitucional de Colombia es la fuente jurídica principal, tras sentencias históricas como la C-233 de 2021, que amplió el acceso a pacientes no terminales y, ahora, la Resolución 813 de 2026 del Ministerio de Salud.

Cabe recordar que el Ministerio de Salud y Protección Social emite las resoluciones que reglamentan la práctica de la eutanasia en el sistema sanitario colombiano.

La organización Descarga de Muerte Digna (DMD) también ofrece guías actualizadas y acompañamiento legal para ciudadanos que requieren orientación específica sobre el diligenciamiento de documentos legales de voluntad anticipada.

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