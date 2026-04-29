Un sismo de magnitud 3.3 se registró en Colombia la noche del 29 de abril de 2026, de acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano, emitido a las 22:08 hora local.

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El movimiento telúrico tuvo como epicentro el municipio de El Playón, en el departamento de Santander, una región reconocida por su constante actividad sísmica.

Según el reporte de la entidad, el evento presentó una profundidad de 138 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo intermedio, característica que suele reducir su impacto en superficie.

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Pese a su baja magnitud, algunos ciudadanos en zonas cercanas reportaron haber percibido el movimiento, especialmente en lugares con menor ruido ambiental durante la noche.

Hasta el momento, no se reportan daños materiales ni personas lesionadas, según los primeros balances conocidos tras el evento. El departamento de Santander, en particular el área cercana a la llamada nido sísmico de Bucaramanga, registra con frecuencia este tipo de movimientos debido a sus condiciones geológicas.

¿Cómo reportar un temblor en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano mantiene habilitada la plataforma ‘Sismo Sentido’, donde los ciudadanos pueden reportar si percibieron el temblor, contribuyendo al monitoreo de la actividad sísmica en el país.

Colombia se mantiene como una zona de alta actividad sísmica, por lo que las autoridades recomiendan estar preparados y conocer los protocolos de respuesta ante este tipo de eventos.

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