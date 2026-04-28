La senadora Paloma Valencia reaccionó a las declaraciones de Juan Daniel Oviedo, quien cuestionó que el expresidente Álvaro Uribe Vélez fuera postulado para un posible nombramiento como ministro de Defensa en caso de que el Centro Democrático gane las elecciones presidenciales.

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“La presidenta soy yo, la que va a nombrar los ministros soy yo y que se acostumbre el país. Vamos a tener ministros uribistas y vamos a tener ministros de centro, y vamos a tener ministros que sean buenos, porque aquí lo que necesitamos es solucionar los problemas a los colombianos”, afirmó Valencia, marcando distancia frente a la propuesta y dejando claro que las decisiones sobre su equipo dependerían de su propio criterio.

La propuesta de Paloma Valencia de llevar a Álvaro Uribe Vélez al Ministerio de Defensa fue planteada durante un evento en Antioquia y buscaba reforzar su discurso en materia de seguridad.

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Sin embargo, la reacción de su propio compañero de fórmula evidenció diferencias internas sobre el enfoque y la conveniencia del mensaje, lo que provocó las declaraciones de la candidata.

“La presidenta soy yo”: Paloma Valencia responde a declaraciones de Oviedo sobre Uribe como ministro de Defensa #HoyEnBlu #RecapBlu pic.twitter.com/KpmfsNy3Sv — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 29, 2026

¿Qué dijo Oviedo sobre ofrecimiento del ministro de Defensa a Álvaro Uribe?

El planteamiento de Juan Daniel Oviedo giró en torno a la posibilidad de que Álvaro Uribe Vélez asuma un rol directo en la política de seguridad del país. La propuesta apunta a aprovechar su experiencia en este campo, uno de los temas más sensibles en la agenda nacional.

“No, me parece que no es el mensaje y se lo dije a ella; pero hay que respetarla, sabemos que somos distintos y yo no la voy a cambiar (…). Estamos en campaña política y hay estrategias y mensajes que se dan desde el punto de vista político”, aseguró Oviedo en diálogo con Blu Radio.

Las declaraciones provocaron reacciones inmediatas en distintos sectores, en especial dentro de la derecha, donde la figura del exmandatario sigue teniendo peso. En ese contexto, la respuesta de Paloma Valencia refuerza una postura de autonomía y deja ver matices dentro de la oposición.

El cruce de declaraciones también revive el debate sobre el manejo de la seguridad en Colombia, un eje clave de discusión política. Mientras algunos sectores consideran que figuras con trayectoria podrían aportar en este frente, otros insisten en la necesidad de nuevos liderazgos y enfoques.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.