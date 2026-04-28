El equipo de Paloma Valencia se alista para recibir el apoyo de gran parte del partido Liberal, que en las próximas horas anunciaría la decisión.

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Se trata de un respaldo grande, si se tiene en cuenta que ese partido político registró la tercera votación más alta en los comicios de Senado de marzo pasado. Según la Registraduría, el total pasó de 2.200.000 votos.

Pese a la buena noticia para la senadora y candidata del Centro Democrático, la periodista Darcy Quinn sostiene que el apoyo no sería del 100 % de los liberales, y que se quedarían “disidencias” con el candidato Iván Cepeda, que lidera las encuestas.

(Vea también: Paloma Valencia alerta que estarían pagando $ 2.000 millones por atentar en su contra)

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Paloma Valencia y sus alianzas desde que es candidata del Centro Democrático

El movimiento más estratégico de la senadora fue elegir a Juan Daniel Oviedo —quien venía de una votación histórica en las legislativas de marzo— como su fórmula vicepresidencial. Paloma Valencia logró un puente estratégico con el voto urbano y técnico de Bogotá.

Mientras ella mantiene el discurso de “Seguridad Total” y autoridad, Oviedo aporta una imagen de rigor estadístico y gestión técnica. Esta alianza busca mitigar el miedo al “radicalismo” que la oposición suele atribuirle y atraer a los jóvenes desencantados con la política tradicional.

Luego de los resultados de marzo pasado, además, la candidata ha sellado acuerdos programáticos con la mayoría de la bancada del Partido Conservador. Aunque el directorio conservador tiene sus matices, la mayoría de sus “barones electorales” en Antioquia, Bolívar y Huila se han alineado con ella bajo la consigna de defender la propiedad privada y la libre empresa. Esta estructura regional es la que hoy le da la musculatura necesaria para pelear el paso a segunda vuelta contra Iván Cepeda.

También hay que decir que, pese a las nuevas alianzas, Paloma no ha soltado su base original. Su movimiento más constante es el recorrido por los pueblos de la mano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que sigue siendo su principal activo en las zonas rurales, donde la Seguridad Democrática sigue teniendo un eco profundo.

La senadora también ha logrado que el Centro Democrático sea un partido monolítico en torno a ella, evitando las fugas que sufrieron en el pasado hacia otras candidaturas de derecha.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.