Las campañas presidenciales de Iván Cepeda y Paloma Valencia volvieron a enfrentarse públicamente en medio del debate por la seguridad en el país y luego de la actualización de la cifra de falsos positivos a 7.837 casos por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

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El equipo de Cepeda reaccionó con un mensaje directo contra el expresidente Álvaro Uribe, luego de conocerse el ajuste en las cifras. “7.837 falsos positivos. ¿Y cuándo será juzgado por crímenes contra la humanidad Álvaro Uribe Vélez, candidato a Ministro de Defensa?”, escribió el candidato, en referencia a la propuesta de Valencia de incluir al exmandatario en su eventual gobierno.

Paz total y falsos positivos, eje del choque entre Paloma Valencia e Iván Cepeda

La respuesta de la candidata no se hizo esperar y estuvo cargada de fuertes cuestionamientos hacia Cepeda y la política de paz total. “No sea descarado, Iván Cepeda, responda usted por los resultados de su ‘paz total’: por cada secuestrado, por cada campesino desplazado, por cada líder social asesinado. Hoy ataca a Uribe, el hombre que derrotó al terrorismo que usted legitimó. Usted no defiende a las víctimas: las usa”, afirmó la candidata del Centro Democrático.

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El aumento en la cifra de falsos positivos, que pasó de 6.402 a 7.837 casos, se explica por la ampliación del periodo de análisis entre 1990 y 2016, así como por la inclusión de nuevas bases de datos, citando al presidente de la JEP, Alejandro Ramelli.

Ambos aspirantes han centrado parte de su agenda en el Cauca, tras el atentado en Cajibío que dejó al menos 20 muertos y decenas de heridos. Valencia visitó Popayán, donde reiteró su postura de acabar con la paz total, mientras que la fórmula vicepresidencial de Cepeda, Aída Quilcué, lideró una movilización en favor de la paz.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.