Rosa María Silva, una adulta mayor, atraviesa una difícil situación mientras lucha por salvar la vida de su nieta María Isabel Galindo, una niña de 7 años diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda, una enfermedad agresiva y de rápida progresión.

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La menor necesita medicamentos costosos, quimioterapias intensivas y un trasplante de médula ósea para continuar con su tratamiento, pero la familia denuncia graves dificultades para acceder a los medicamentos necesarios.

Según relató la abuela en diálogo con Pulzo, uno de los fármacos más importantes para el tratamiento no está siendo entregado por la EPS bajo el argumento de un supuesto desabastecimiento.

La situación, asegura, viene presentándose desde noviembre de 2025 y ha obligado a la familia a enfrentar constantes problemas para garantizar la atención médica de la niña.

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Los costos de los medicamentos oscilan entre 320.000 y 900.000 pesos, cifras imposibles de asumir de manera permanente para la familia.

Por ello, han tenido que recurrir a rifas, donaciones y distintas ayudas económicas para cubrir parte de los gastos y evitar que el tratamiento se interrumpa.

La abuela también explicó que María Isabel debe permanecer bajo estrictos cuidados debido a que tiene las defensas muy bajas, lo que incluso le impide asistir regularmente al colegio.

Además, la enfermedad ha afectado la estabilidad laboral de la mamá y la tía de la menor, quienes en varias ocasiones deben dejar de trabajar para acompañarla.

Rosa María afirmó que ella misma enfrenta problemas de salud y que la falta de medicamentos por parte de su EPS también ha agravado su condición médica.

Qué es la leucemia linfoblástica aguda

La leucemia linfoblástica aguda (LLA) es un tipo de cáncer que afecta la sangre y la médula ósea, el tejido encargado de producir las células sanguíneas.

Esta enfermedad ocurre cuando los glóbulos blancos inmaduros, llamados linfoblastos, crecen de manera descontrolada y desplazan a las células sanas del organismo. Es considerada una enfermedad de rápida progresión, por lo que requiere tratamiento inmediato.

La LLA es el tipo de cáncer más común en niños, aunque también puede presentarse en adultos. Entre sus síntomas más frecuentes están el cansancio extremo, fiebre constante, dolor en los huesos, aparición de moretones o sangrados, infecciones repetidas y pérdida de peso.

También puede generar inflamación de ganglios y palidez debido a la disminución de glóbulos rojos.

El tratamiento suele incluir quimioterapia intensiva durante varios meses o años, dependiendo de la gravedad del caso y de la respuesta del paciente. En algunos casos se requiere trasplante de médula ósea, especialmente cuando la enfermedad reaparece o presenta alto riesgo.

Gracias a los avances médicos, muchos pacientes logran superar la enfermedad, especialmente cuando el diagnóstico se realiza de manera temprana y se garantiza un tratamiento continuo y oportuno.

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