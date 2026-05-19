El alarmante caso de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años desaparecida tras ingresar a una clínica estética clandestina en el barrio Venecia (sur de Bogotá), dio su giro más contundente en las últimas horas. La Fiscalía General de la Nación expidió cinco órdenes de captura contra los presuntos responsables y, en la mañana de este martes 19 de mayo, se confirmó la detención formal de las dos primeras personas vinculadas al crimen.

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Las órdenes judiciales se emitieron hacia las 11:00 p. m. del lunes, luego de un minucioso rastreo de cámaras de seguridad, interceptaciones y análisis técnicos liderados por unidades de la Sijín y organismos de inteligencia.

La investigación tomó un rumbo transnacional cuando se descubrió que el fiscal del caso solicitó las capturas ante un juez de control de garantías de Norte de Santander, confirmando que los sospechosos huyeron de Bogotá buscando la frontera con Venezuela.

El diario El Tiempo reveló en primicia la identidad de dos de los hombres clave en este entramado criminal: Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, de 38 años. Ambos sujetos son señalados por las autoridades de participar en el traslado y ocultamiento del vehículo Chevrolet negro (de placas UCQ 340) en el que se habrían llevado a Yulixa Toloza tras las complicaciones del procedimiento estético.

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Los investigadores establecieron que Hernández y Sequera tienen un vínculo estrecho con María Fernanda Martínez (propietaria del establecimiento ilegal); de hecho, uno de ellos es familiar directo de la mujer.

La inspección minuciosa al Chevrolet Sonic gris en el que sacaron a rastras a Yulixa Toloza arrojó las primeras pistas científicas. Un equipo especial de la Sijín de Cúcuta, en apoyo con el CTI de la Fiscalía, logró interceptar el vehículo y hallar elementos materiales probatorios que serán determinantes para el juicio.

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron en primicia que peritos forenses encontraron huellas dactilares y rastros de cabello en el interior del carro. Aunque las autoridades buscaban evidencias más contundentes, un investigador del caso detalló las condiciones en las que se encontró el automotor: “En el carro no había rastro de sangre ni otros fluidos. Solo se encontraron huellas y cabello, pero esos resultados demoran varios días en salir”.

¿Quiénes son los cinco requeridos por la justicia?

El expediente judicial apunta a desmantelar por completo la red que operaba bajo fachadas de masajes estéticos. Las cinco órdenes de captura vigentes cobijan a:

María Fernanda Martínez: p ropietaria del centro estético clandestino.

ropietaria del centro estético clandestino. La pareja sentimental de la propietaria.

de la propietaria. El falso cirujano que practicó la intervención ilegal.

que practicó la intervención ilegal. Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado: señalados de ocultar el vehículo y participar en la logística de la fuga hacia la frontera.

Hasta el momento, dos de estos cinco implicados ya permanecen bajo custodia de las autoridades y se espera que en las próximas horas se legalicen sus capturas, mientras continúa la búsqueda desesperada de Yulixa, quien ya cumple seis días desaparecida.