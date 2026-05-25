La Policía y la Fiscalía confirmaron la captura de tres presuntos cabecillas de la estructura 39 ‘Arcesio Niño’ del Estado Mayor Central de las disidencias Farc, grupo bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’. Los detenidos son alias ‘Winny’, alias ‘la Bichota’ y alias ‘Vicente’, señalados por delitos relacionados con terrorismo, extorsión, secuestro y acciones armadas en Meta y Guaviare.

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El operativo se llevó a cabo de manera simultánea en Meta, Cundinamarca y Tolima, en medio de una acción coordinada entre la DIJIN y el Ejército Nacional. Las autoridades sostienen que los capturados cumplían papeles clave dentro de la estructura ilegal y que eran piezas importantes en la expansión criminal de las disidencias en esa región del país.

Alias ‘Winny’ sería el cabecilla de la comisión armada; alias ‘la Bichota’, la presunta responsable de las Redes de Apoyo a las Estructuras Residuales (RAER); y alias ‘Vicente’, el explosivista señalado de coordinar ataques con artefactos explosivos contra la Fuerza Pública.

Las investigaciones citadas por Caracol Radio apuntan a que los tres capturados estarían vinculados con logística criminal, inteligencia ilegal, reclutamiento forzado y control territorial en zonas de Meta y Guaviare. Además, los relacionan con homicidios, desplazamientos forzados y cobros extorsivos a comerciantes y habitantes de la región.

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El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, aseguró al medio citado: “Con este resultado operacional se logra un debilitamiento directo a las directrices de la estructura criminal bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, impactando principalmente con la fractura logística y financiera”.

Entre los hechos más graves atribuidos a esta estructura está el ataque con cilindro bomba ocurrido en 2023 contra tropas del Ejército en el sector de La Loma, en Puerto Gaitán, Meta. Ese atentado dejó preocupación por el fortalecimiento de las disidencias en esa zona estratégica del país.

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