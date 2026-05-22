Una operación militar en zona rural de Briceño, Antioquia, podría haber terminado con la muerte de los hombres señalados de asesinar al periodista Mateo Pérez Rueda. Así lo anunció el gobernador Andrés Julián Rendón en medio de los combates que se desarrollan en la vereda Palmichal.

Sigue a PULZO en Discover

“Atención, Antioqueños: me informan que un grupo de operaciones especiales del Ejército pudo haber neutralizado, en zona rural de Briceño, a los guerrilleros asesinos del joven periodista Mateo Pérez”, afirmó el mandatario regional. La operación se produjo en el mismo sector donde el comunicador fue interceptado y asesinado por integrantes de un grupo armado ilegal.

Combates en Briceño tras asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda

El gobernador también advirtió que algunas personas estarían intentando impedir el trabajo de los uniformados en la zona. “Algunos pobladores podrían estar siendo instrumentalizados para que los uniformados no saquen los cuerpos de los bandidos, que habrían sido dados de baja”, señaló Rendón.

La muerte de Mateo Pérez Rueda provocó indignación en distintos sectores del país. El joven, de 25 años, era estudiante de ciencia política y fundador del medio regional El Confidente. El reportero había viajado desde Yarumal en una motocicleta de bajo cilindraje para investigar la crisis humanitaria que atraviesa Briceño cuando fue asesinado.

Lee También

El caso tuvo eco internacional. El director general de la Unesco, Khaled El-Enany, rechazó públicamente el crimen durante un evento sobre asesinatos de periodistas en el mundo. “Condeno el asesinato de Mateo Pérez Rueda. Los medios locales arrojan una luz vital sobre los acontecimientos locales y merecen toda la protección que necesitan para llevar a cabo su trabajo”, expresó.

Mientras tanto, el Ejército ingresó este viernes a una zona considerada de difícil acceso para las autoridades y sostuvo enfrentamientos con el grupo armado ilegal. Sin embargo, el resultado oficial de la operación no ha sido confirmado plenamente y la información se ha manejado con total hermetismo por parte de las fuerzas militares.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.