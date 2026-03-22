La violencia en el Bajo Cauca antioqueño ha cruzado una línea roja que tiene consternado al país. Lo que inició como una movilización de mineros ancestrales y tradicionales se ha transformado, en ciertos puntos críticos, en un escenario de terrorismo urbano y rural.

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(Vea también: Gobierno y mineros logran acuerdos clave en el Bajo Cauca, pero el paro sigue: ¿qué viene ahora?)

El episodio más reciente y doloroso tuvo lugar en la jurisdicción de Caucasia, donde una ambulancia que cumplía una labor vital fue blanco de la furia de un grupo de manifestantes.

Los hechos, registrados en video por los propios familiares de un paciente, muestran la crudeza de un ataque que no respetó ni la vida, ni los emblemas internacionales de la misión médica. En las imágenes, compartidas por Noticias RCN, se observa cómo el vehículo de emergencia quedó atrapado en la mitad del camino, rodeado de escombros, humo y hombres con el rostro cubierto.

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En su interior era trasladado de urgencia un niño que requería atención especializada de manera inmediata. La remisión, que debía ser un procedimiento de rutina para salvar la vida del menor, se convirtió en una trampa mortal cuando la ambulancia se topó con uno de los bloqueos más agresivos del paro minero.

Acá, las imágenes en cuestión:

Imágenes indignantes fueron grabadas en Antioquia durante el paro minero. Los manifestantes pasaron de quemar llantas y bloquear vías a impedir el recorrido de ambulancias. 🔽 pic.twitter.com/ytSTv7rNdw — Noticias RCN (@NoticiasRCN) March 23, 2026

En el video se escuchan gritos de auxilio y desesperación. El terror se apoderó de la escena mientras los atacantes golpeaban la carrocería e impedían el avance del automotor. “¡Llevamos un niño, por favor!”, se alcanza a escuchar en el audio de la grabación, mientras de fondo se observa el resplandor de las llamas y la actitud desafiante de quienes bloqueaban el paso.

A diferencia de otros puntos donde se permite el paso intermitente, en este sector de Caucasia los manifestantes no se conformaron con la quema de llantas y la instalación de barricadas.

Este no ha sido un hecho aislado. Según los reportes de las autoridades de salud en Antioquia, la misión médica ha sido atacada en varias oportunidades durante el desarrollo de este paro. El uso de piedras, palos e incluso amenazas directas contra los paramédicos se ha vuelto una constante en las carreteras que conectan a Medellín con la Costa Caribe.

El ataque en Caucasia es particularmente grave porque demuestra que los manifestantes están ignorando los corredores humanitarios mínimos.

Hasta el momento de la publicación del video por Noticias RCN, no se han precisado detalles adicionales sobre el estado de salud del niño trasladado ni si el traslado pudo completarse finalmente.

El Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y diferentes agremiaciones médicas han alzado su voz de protesta ante lo que consideran un crimen de lesa humanidad. Atacar una ambulancia no es solo un acto de vandalismo; es una violación directa al Derecho Internacional Humanitario.

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