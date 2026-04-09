Lo que comenzó como una tensa entrevista radial terminó en un violento enfrentamiento verbal y bloqueos en las vías de la capital. Julio Jiménez, gerente de Taxi Imperial, parece haberse metido “en la boca del lobo” al llegar al Aeropuerto Internacional El Dorado poco después de su intervención en Blu Radio, donde sus palabras encendieron la chispa del gremio de los “amarillos”.

Sigue a PULZO en Discover

Cerca de 300 taxistas rodearon al directivo en el carril de ingreso de vehículos, impidiendo el paso y generando un caos monumental en la terminal aérea. Con gritos de “¡Fuera, Julio!” y “usted es un mentiroso”, los conductores le reclamaron de frente por haberlos tildado supuestamente de “ladrones” y por, supuestamente, beneficiar a los servicios especiales (carros blancos) por encima del gremio tradicional.

La tensión alcanzó su punto máximo cuando los manifestantes le sacaron en cara un supuesto bono de 100.000 pesos para mercado que les habría entregado, calificándolo como una ofensa frente a la crisis que atraviesan. Jiménez, lejos de amilanarse, les respondió con una frase que terminó de enfurecer a la multitud: “Si trabajo querían, eso se les iba a dar”, lo que fue interpretado como un tono desafiante y prepotente.

La protesta no solo apunta a Jiménez. El gremio de taxistas está exigiendo la presencia inmediata de Eduardo Hernández, representante de Taxis Libres, y de directivos de Opain, la empresa encargada de la concesión del aeropuerto. Según los manifestantes, existe una alianza que los está dejando sin sustento para favorecer las tarifas de hasta 160.000 pesos que cobran los vehículos eléctricos.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pulzo (@pulzo_col)

Este nuevo foco de conflicto en el occidente de la ciudad se suma a la jornada de paro nacional por el avalúo catastral, complicando aún más la movilidad. Los taxistas advirtieron que no se moverán del carril de acceso hasta que se rectifiquen las declaraciones que consideran estigmatizantes y se revise la “llave” que, según ellos, les cerraron para favorecer a las empresas American Visa y Taxi Imperial.

Por ahora, el acceso para los viajeros que llegan a la terminal aérea está seriamente afectado, y se recomienda a los usuarios tomar vías alternas o llegar con varias horas de antelación para evitar perder sus vuelos.

* Pulzo.com se escribe con Z